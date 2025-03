Budimir se prisjetio neslavnog penala: ‘Taj osjećaj me preplavio u toj minisekundi’

Hrvatski nogometni napadač Ante Budimir ove sezone je nepogrešiv s bijele točke jer je za Osasunu realizirao svih pet jedanaesteraca u španjolskom prvenstvu, a u nedjelju će se sučeliti s Valencijom protiv koje jedine lani nije uspio iskoristiti penal.

Sredinom travnja je Budimir izborio jedanesterac u 96. minuti, čime je bio u prilici izjednačiti na 1:1, ali prilikom izvođenja udarca se zablokirao. Više nije bilo povratka natrag pa je Valencijin vratar Giorgi Mamardahsvili lako došao do lopte. Snimka tog događaja prenosila se s mobitela na mobitel, a mnogi su se pitali kako se to moglo dogoditi.

“U posljednjem trenutku, kada sam se približio lopti, vidio sam da je vratar čvrsto na mjestu. Htio sam da se pomakne u neku stranu. Tada je krenuo upravo u stranu u koju sam namjeravao pucati. Taj osjećaj me preplavio u toj minisekundi. Htio sam promijeniti stranu i uputiti udarac. Moja glava je procesuirala to, ali ne i tijelo. Na kraju se dogodilo to što se dogodilo”, ispričao je 33-godišnji Budimir u dokumentarnom filmu La Lige na Netflixu.

Njegov tadašnji trener Jagoba Arrasate rekao je da se hrvatski reprezentativac više puta ispričao njemu i suigračima, ali da se nije imao zbog čega ispričavati. Arrasate, suigrači i publika nisu zamjerili svom najboljem strijelcu zbog trenutka iz 31. kola prošlog španjolskog prvenstva.

“Činilo se da se vrijeme zaustavilo. Nevjerojatna tišina zavladala je stadionom El Sadar”, prisjetio se Arrasate. “Nitko od nas nije bio u stanju ništa izustiti. Budimir je bio naš najbolji strijelac i igrao je sjajnu sezonu. Nismo mu ništa mogli zamjeriti”, dodao je.

Budimir je udarac izveo nakon što je pretrpio oštar start vratara. Bol nakon izvedenog udarca bila je stoga dvostruka. Sudar s Mamardashvilijem ga je izbacio s terena na mjesec dana.

“Gledao sam loptu, kako visoko ide prema meni, kada je najednom doletio vlak”, prisjetio se tog trenutka Budimir. Ispljunuo je krv kada se nakon utakmice ispričavao suigračima.

Zbog napuknutih rebara više nije mogao pomagati ekipi sve do posljednjeg kola kada je zatresao mrežu Villarreala.

No ako nešto karakterizira Budimira, koji je tijekom rata 1990-ih kao dijete izbjegao u Veliku Goricu, onda je to njegov čelični mentalitet koji mu pomaže u teškim situacijama, ocijenile su lokalne novine Diario de Navarra.

Ove sezone je u španjolskom prvenstvu izveo pet jedanaesteraca i svih pet je zabio. Svih pet je on izborio i svih pet je bilo na El Sadru u Pamploni. Golove je tako dao Las Palmasu, Barceloni, Valladolidu, Villarrealu i Real Madridu. Jedan penal zabio je i Athletic Bilbau u Kupu na stadionu San Mames.

U Primeri nitko nije tako nepogrešiv. Realov napadač Kylian Mbappe također je iskoristio pet jedanaesteraca, ali on ih je pucao šest a jedan nije zabio. Celtin napadač Iago Aspas, strijelac pogotka protiv Osasune u prošlom kolu, zabio je četiri gola iz penala, a jedan je promašio.

U ligama petice je Harry Kane zabio devet od devet jedanaesteraca za Bayern, a Mohamed Salah sedam od sedam za Liverpool. Justin Kluivert je ima šest od šest iskorištenih udaraca s bijele točke u Bournemouthu.

Budimir je od dolaska u Osasunu u listopadu 2020. izveo jedanaest kaznenih udaraca, a jedina mrlja bio je udarac protiv Valencije.

Valencia se ove nedjelje vraća na El Sadar s 24-godišnjim gruzijskim vratarom Mamardashvilijem.