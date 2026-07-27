Olimpija otpustila trenera nakon samo dvije utakmice u prvenstvu, on udario po vodstvu: ‘Od prvog dana sam znao…’

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Foto: NK Olimpija Ljubljana

Mišo Brečko oglasio se nakon ekspresnog prekida suradnje s NK Olimpijom povodom odluke vodstva ljubljanskog kluba. Bivši slovenski reprezentativac napustio je klupu Zmajeva već nakon dvije prvenstvene utakmice, a u podužoj objavi istaknuo je da nije dobio pravu priliku dokazati se.

Olimpija je novu sezonu Prve lige Telemach otvorila porazima od Brava i Mure te se našla na posljednjem mjestu prvenstvene ljestvice. To je ujedno prvi put od osamostaljenja Slovenije da Ljubljančani nakon dvije odigrane prvoligaške utakmice nemaju nijedan bod, što ovaj početak čini najlošijim u povijesti kluba.

Vodstvo kluba zato je odlučilo vrlo brzo napraviti promjenu na trenerskoj poziciji te je sporazumno raskinulo suradnju s Mišom Brečkom.

Bivši odlični desni bek u reakciji objavljenoj na Instagramu izrazio je uvjerenje da je momčad bila dobro pripremljena fizički i taktički, dok je rezultatski neuspješan početak pripisao i neučinkovitosti te nedostatku sreće. Istaknuo je i kako dvije utakmice ne mogu biti dovoljne za objektivnu procjenu rada stručnog stožera.

Bio je znatno izravniji kada je govorio o stanju u vodstvu kluba. U objavi, koju u cijelosti možete pročitati u nastavku, pojasnio je da je već pri dolasku očekivao poteškoće u suradnji s pojedinim vodećim ljudima kluba. Zamjera im nedostatak interesa za napredak i organizaciju kluba, a istodobno se čudi i njihovoj odsutnosti.

Unatoč brzom završetku suradnje, ne žali zbog odluke da preuzme Olimpiju.

“Pozdrav svima,

Znao sam u što se upuštam. Bio sam svjestan da neće biti lako, ponajprije zbog suradnje s pojedinim ljudima u vodstvu kluba. No oni nisu Olimpija. Klub poput Olimpije ne odbija se!

U ovu priču ušao sam s velikom željom, motivacijom i osjećajem odgovornosti. Zajedno sa Žinkom, Kirmom i Pintaričem svakodnevno smo davali sve od sebe kako bismo momčad pripremili na najbolji mogući način.

Uvjeren sam da smo momčad fizički i taktički pripremili vrlo dobro, što potvrđuju i brojke. U obje utakmice statistički smo bili bolji suparnik i dominantni u mnogim segmentima igre, iako sam svjestan da nismo odigrali savršene utakmice. Ni sreća nije bila na našoj strani. No nogomet se na kraju odlučuje golovima.

Vjerujem da bi se rezultatska slika vrlo brzo promijenila. Dvije utakmice jednostavno su premalo da bi itko mogao realno procijeniti rad stručnog stožera. Zato je teško govoriti o pravoj prilici.

Istodobno sam već od prvog dana znao da dugoročna suradnja s određenim ljudima u vodstvu kluba vjerojatno neće biti moguća. Ne izgleda da ih zanima napredak, ni u omladinskoj školi ni u organizaciji kluba. Upozorio sam na neke stvari koje u klubu nisu dobre i koje bi trebalo promijeniti. Možda se to nekome nije svidjelo, ali činjenica je i da se vodstvo gotovo uopće ne pojavljuje – ni u medijima ni u operativnom radu kluba.

Unatoč svemu, ni na trenutak ne žalim što sam prihvatio ovaj izazov. Kada bih danas ponovno morao donijeti odluku, učinio bih potpuno isto. Ne zbog vodstva kluba, nego zbog pojedinaca koji iskreno i predano rade u klubu, zbog igrača, a prije svega zbog kluba kakav je Olimpija.

Iskreno zahvaljujem Olimpiji na pruženoj prilici. Ovom velikom klubu želim da što prije pronađe mir, stabilnost i put do rezultata koje njegova povijest, navijači i ime nedvojbeno zaslužuju.

Sretno, Olimpija.”