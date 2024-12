Bilić: Hajduk može do kraja! Suludo je da se više gleda Dinamo nego Rijeku

Podijeli :

Simon Galloway via Guliver

Bivši izbornik hrvatske reprezentacije Slaven Bilić podijelio je razmišljanja o HNL-u.

Slaven Bilić je bez trenerskog angažmana od kolovoza i saudijskog prvoligaša Al Fateha. U intervjuu za Tportal dotaknuo se HNL aktualnosti.

“Kakav je Hajduk? Hajduk je dobar. Bolje izgleda tablica nego što realno sad igra. Ima i sedam bodova razlike u odnosu na Dinamo. Moram čak i ja priznati – uvijek se gleda više Dinamo nego Rijeku u smislu neke konkurencije. Što je isto malo suludo, apsurdno. Jer ljudi su to zaslužili. Nije prošlo pet kola, nego je prošlo pola sezone. I bez poraza su. No imam osjećaj da se više ljudi pribojavaju i prate rezultate Dinama”, kaže Bilić pa dodaje:

POVEZANOA Gattuso o istjerivanju pojedinaca: ‘Dok sam ja trener, igrači će krvariti za ovaj grb’ Livaković: Da nije bilo korone, mlađi bih otišao iz Dinama. Džeko? Nadam se da neće u Hajduk

“Gattuso ima odličan rezultat. Dojam je nešto slabiji, ali nakon 20 godina suše u osvajanju naslova on je u drugom planu. Prioritet je osvojiti prvenstvo ako se može. Sjetimo se ispadanja iz Europe, pa odlaska Kalinića i Perišića, što je sugeriralo da će ova sezona biti povijesna u drugoj krajnosti. I sada takav preokret. On je svojim šarmom – koji je spoj discipline, rada, apsolutne radne etike, ali koja nije ona vojnička i ultimativno zapovjednička, nego na južnjački način, što on zapravo jest – uspio pridobiti igrače. Specifičan, a opet je to način koji će igrači uvijek prihvatiti jer je to neki roditeljski način. I roditelj treba biti strog, balansirati, jer nije uvijek sve lijepo i krasno. Gattuso je sav naglasak stavio na grupu, na atmosferu. Taktički se može razgovarati jer Hajduk igra jako jednostavno, a upitno je može li s ovom kvalitetom bitno taktički zahtjevnije. Ali Gattusov način je upalio, donio rezultate.”

Odgovorio je i na pitanje – može li ova momčad Hajduka izdržati do kraja?

“Može. Posebno ako Dinamo nastavi ovako. Sigurno može. A možda i hoće. Stigli smo do polovine sezone, a to je već ozbiljan uzorak. Razumljivo mi je razočarenje Dinamovih navijača, ali i nepotpuno zadovoljstvo navijača Hajduka, pa čak i Rijeke. Nakon utakmice s Rijekom čak smo se i šalili, više da se utješimo, da nam je netko davao sedam bodova prednosti – uzeli bismo.

Da ti je netko dao i bod prednosti, bio bi zadovoljan. Ali ne možemo očekivati da će Dinamo do kraja sezone igrati ovako, a da će Hajduk uz bod-poraz, bod-poraz, pobjeda tu i tamo, do naslova… Jednostavno, nitko ne igra šampionski. I nitko nema šampionsku seriju. Niti Hajduk, niti Rijeka ne rade tu seriju, ali imaju veliku prednost pred Dinamom. I ako netko od njih u drugom dijelu napravi takvu seriju, Dinamo će to jako teško dohvatiti, osim ako pobijedi u baš svim utakmicama. A pod serijom mislim na to da u osam utakmica ima barem šest pobjeda i dva remija.”