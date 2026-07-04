Trener Kanade nakon poraza od Maroka: ‘Radije bih bio na našem mjestu, nego na njihovom’

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Kanadska reprezentacija završila je svoj najbolji nastup na Svjetskom prvenstvu porazom od Maroka 3:0 u osmini finala, odigranoj u Houstonu. Time je okončan povijesni turnir za Kanadu, koja je prvi put izborila plasman u nokaut fazu svjetske smotre, nakon što na ranijim nastupima nije uspjela osvojiti ni bod.

Unatoč uvjerljivom rezultatu, kanadski izbornik Jesse Marsch smatra da je njegova momčad ostavila bolji dojam na terenu.

“Bili smo bolja momčad. Stvarno smo bili bolji, zar ne? Oni su izveli pokoju akciju više, ali nije bio problem u našem intenzitetu. Jednostavno su imali malo više kvalitete u završnoj trećini, a nama je nedostajalo sposobnosti da odigramo pravu akciju kada je to bilo potrebno.”

Statistički podaci dijelom podupiru njegovu tvrdnju. Kanada je uputila više udaraca prema golu (10-5), izborila više kornera (11-1) te ostvarila nešto višu vrijednost očekivanih pogodaka (0.85 prema 0.78). Marsch je nakon susreta posebno istaknuo ponos zbog onoga što je njegova momčad pokazala na turniru.

“Kakva je privilegija bila za naše navijače bodriti ovakvu momčad. Naravno, moramo se sve češće nalaziti u ovakvim situacijama, pronalaziti načine za uspjeh i graditi na tome. Ali kakva sjajna momčad. Radije bih bio na našem mjestu nego na njihovom. Koliko god je Maroko dobar, biram nas, zar ne? Nevjerojatno sam ponosan na svoje dečke. Išli smo na pobjedu, sada nas boli, ali ne mogu biti ponosniji.”

Kanada je tijekom prvog poluvremena stvorila više prilika, ali ih nije uspjela pretvoriti u pogodak. Maroko je, s druge strane, u nastavku susreta bio znatno učinkovitiji i iskoristio svoje prilike.

Poveli su u 50. minuti kada je nakon slobodnog udarca Achrafa Hakimija lopta stigla do Azzedinea Ounahija, koji je preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio za 1:0.

Drugi pogodak stigao je u 82. minuti nakon brzog protunapada. Chemsdine Talbi povukao je loptu kroz teren i proigrao Brahima Díaza, koji je nesebično asistirao Ounahiju za njegov drugi pogodak na utakmici.

Konačnih 3:0 postavljeno je u osmoj minuti sudačke nadoknade. Dok je Kanada pokušavala doći barem do počasnog gola, Maroko je ponovno iskoristio prostor u kontri, a Díaz je ovoga puta asistirao Soufianeu Rahimiju, koji je svladao Maximea Crépeaua i potvrdio plasman svoje reprezentacije u četvrtfinale.