Promijenjen je termin povratka Vatrenih, poznato i zašto Modrić ne leti s ostatkom ekipe

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AP Photo/Mike Stewart via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj put na Svjetskom prvenstvu nakon bolnog ispadanja od Portugala, a sada su poznati detalji povratka delegacije iz Kanade.

Kako doznaju Sportske novosti, došlo je do promjena u rasporedu leta, a momčad se u domovinu ne vraća u punom sastavu.

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Prvotni plan predviđao je da reprezentativni čarter poleti iz Toronta u petak u 22:20 po lokalnom vremenu te sleti u Zagreb u subotu oko 14 sati. Ipak, plan putovanja je pomaknut, pa je novi termin polaska u 1:30 u noći po lokalnom vremenu, dok je predviđeni dolazak u Zagreb u subotu u 15:30 sati.

Klub navijača Mi Hrvati, koji vodi fan zonu na Trgu bana Jelačića, uputio je javni poziv kapetanu Luki Modriću i cijeloj momčadi da nakon slijetanja dođu na glavni zagrebački trg. Žele prirediti doček “pokradenim junacima”, ističući kako su suze igrača pokazale koliko im je stalo te da navijači žele uzdignuta čela pozdraviti svoju reprezentaciju.

Unatoč velikoj želji navijača koji su im pružali bezrezervnu podršku tijekom cijelog turnira, šanse za javno okupljanje i doček na Trgu su minimalne, posebno jer ne postoji stvarni razlog za ovakav skup. Osim toga, kapetan hrvatske reprezentacije uopće se ne vraća čarterom u Zagreb. Luka Modrić pritom nije jedini, već je još nekoliko standardnih prvotimaca odlučilo direktno iz Kanade otići na privatni odmor, zbog čega ih neće biti na letu za Hrvatsku.