Izbornik Maroka: Kanada je impresivna, ali smo iskoristili prostor koji su nam ostavili

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(AP Photo/Ashley Landis) via Guliver Image

Uspjeli smo iskoristiti prostor koji su nam ostavili i to je bio ključ pobjede, rekao marokanski izbornik Mohamed Ouahbi nakon pobjede Maroka nad Kanadom (3:0).

“Znam da je bilo puno pogrešnih dodavanja i nepotrebnih pogrešaka u prvom poluvremenu. Ali ovo je utakmica Svjetskog prvenstva i ovo su teške utakmice s momčadima koje igraju za život. Vrlo dobro smo reagirali u drugom poluvremenu u dvobojima. Moram priznati da je Kanada bila impresivna – odigrali su vrhunsku utakmicu. Nije bilo iznenađenje za nas, ali u drugom poluvremenu smo uspjeli iskoristiti prostor koji su nam ostavili – to je bio ključ.”

Kanadski izbornik Jesse Marsch je pohvalio svoje igrače za način na koji su odigrali utakmicu protiv Maroka.

“Kako god da smo igrali, Maroko se malo savio, ali se nije slomio. Najmanji detalji u utakmici mogu napraviti veliku razliku. A ako ne iskoristite svoje šanse kada ste na vrhu, to će vas koštati. Moramo se sve više i više nalaziti u ovakvim situacijama, a zatim moramo pronaći načine za uspjeh i onda na tome moramo graditi momčad. Jednostavno, ovo nam je škola. Jako sam ponosan na naše dečke, išli su na pobjedu i sada pate. Ali Bože moj, to je tako u nogometu.”