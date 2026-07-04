VIDEO / Mbappe odveo Francusku u četvrtfinale Svjetskog prvenstva

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(AP Photo/Derik Hamilton) via Guliver Image

U drugoj utakmici osmine finala Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi su se u Philadelphiji susreli Francuska i Paragvaj.

Francuska je imala dominaciju u posjedu u prvoj četvrtini do hidracijske pauze, no Paragvaj se disciplinirano branio te je dopustio favoritima prvenstva tek pokušaj Manua Konea s dvadesetak metara.

Ništa se po velikoj vrućini u Philadelphiji nije promijenilo ni nakon kraja “prve četvrtine” pa do poluvremena nismo vidjeli gol što je značilo da se na predah otišlo s 0:0.

I u drugom dijelu je Paragvaj bio čvrst u obrani, no netom prije druge hidracijske pauze Desire Doue je izborio kazneni udarac za Francusku. Odgovornost je preuzeo Kylian Mbappe te je bio siguran zabivši svoj 19. gol na svjetskim prvenstvima. Bio mu je to i ovo sedmi gol na ovom Mundijalu te se poravnao s Lionelom Messijem na vrhu liste najboljih strijelaca. Pogodak za vodstvo pogledajte OVDJE.

Unatoč tome što su trebali loviti zaostatak, Paragvajci su i dalje stajali u niskom bloku do 90. minute kada je Mauricio natjerao Mikea Maignana na prvu iole ozbiljnu intervenciju.

U šestoj minuti sudačke nadoknade Orlando Gill je dvjema sjajnim obranama zaustavio Mbappea i zadržao Paragvaj u igri, a onda im je William Saliba nespretnim izbijanjem donio udarac iz kuta u 98. minuti. Iz njega se ipak ništa nije izrodilo jer je Maignan bez problema uhvatio loptu u svoje ruke.

Do kraja susreta nije bilo golova i Francuska je slavila s 1:0 protiv Paragvaja.

Ovom pobjedom Francuska je izborila četvrtfinale Svjetskog prvenstva gdje će igrati s Marokom koji je ranije danas bio bolji od Kanade s 3:0.