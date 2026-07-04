16-godišnji Ekvadorac i budući član Arsenala zabio je u debiju, pogledajte što su mu suigrači napravili od frizure

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Foto: Independiente del Valle

Independiente del Valle, vodeća momčad ekvadorske Lige pro, je u noći s petka na subotu svladala Mantu s 4:0, a jedan od golova zabio je mladi 16-godišnji Edwin Quintero.

Krajem prosinca on je zajedno sa svojm bratom blizancem Holgerom Quinterom dogovorio transfer u londonski Arsenal. Aktualnom osvajaču Premier lige priključit će se u kolovozu 2027. godine kada postanu punoljetni.

Mladi Edwin, koji igra na desnom krilu, upisao je debi za svoj klub te je samo tri minute nakon ulaska u igru zabio pogodak za 4:0. Osim pogotka pažnju je privukla i njegova frizura koja je bila poprilično neobična.

Bila je puna rupa, a za to je postojao i razlog. Naime, u Ekvadoru postoji običaj koji se zove bautizo u kojem stariji igrači mladim debitantnima uoči debija naprave bizarnu frizuru. Tako je mladi Quintero morao nastupiti s frizurom punom rupa. No, vjerojatno će već za nekoliko dana svoju glavu obrijati na ćelavo, a utakmicu će svejedno pamtiti po dobrome jer je zabio debi.

Njegov brat Holger ipak nije nastupio te nije bio ni na klupi. Ipak, Independiente del Valle je u odličnoj poziciji za osiguravanje prvog mjesta uoči doigravanja pa bi i Holger mogao upisati svoj debi s možda još i bizarnijom frizurom.