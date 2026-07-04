VIDEO / Prošle godine na centralnom terenu Wimbledona puknuo mu je prsni mišić, sada je dobio ogromne ovacije nakon pobjede

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U trećem kolu Wimbledona kao najbolji meč isticao se okršaj s Grigora Dimitrova i Mattea Berrettinija. Bio je to napet okršaj dvojice tenisača koji se kroz svoju karijeru muče s ozljedama, a na kraju je s 3-2 u setovima pobjedu upisao bugarski tenisač.

Dimitrov je u prva dva seta bio potpuno nezaustavljiv te je sa 6:3 i 6:4 odjurio na 2-0. Činilo se da će bugarski tenisač ubrzo osvojiti i treći set, no Berrettini se nije predavao i osvojio je sljedeće dvije dionice. U trećem setu bio je bolji sa 6:3 da bi u četvrtom slavio sa 7:5.

Otišlo se tako u peti set na centralnom terenu u Londonu. Dimitrov, koji je prošle godine na ovom istom stadionu imao 2-0 u setovima protiv Jannika Sinnera prije nego li je predao zbog puknuća prsnog mišića, napravio je break početkom seta te je na kraju tu prednost i sačuvao za pobjedu od 3-2 u setovima.

Bugarski tenisač pokazao je da u 36. godini i dalje ima sjajnu igru na travnatoj podlozi. Sjajno se vratio nakon teške i nesretne ozljede te je zakazao susret osmine finala Wimbledona s jedinim preostalim Britancem Arthurom Feryjem. On je nakon velikog preokreta porazio Zizoua Bergsa za ulazak u TOP 100 na ATP listi.

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