Dalić: Na protekla dva SP-a smo imali i sreće, ali sad ne! Suđenje je bilo jako loše

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić istaknuo je na konferenciji za medije kako Vatreni nisu zaslužili ovakav kraj, dodavši kako su izgubili hrabro.

“Čestitam Portugalu i mom prijatelju Martinezu na prolasku dalje, želim im svu sreću u nastavku prvenstva. Teško je nakon ovakvog poraza nešto govoriti. Imali smo u prvom poluvremenu plan sačuvati mrežu, stajali smo u bloku, koji je trebao biti srednji, a ne niski, no ipak nismo primili pogodak. U drugom smo poluvremenu okrenuli utakmicu, bili bolji suparnik, stvorili puno šansi. Nismo zaslužili ovakav kraj, I mogu samo čestitati dečkima,” kazao je Dalić .

“Žao mi je što smo ovako ispali, no na protekla smo dva prvenstva imali i sreće u nekim trenucima, danas nismo. Odluke VAR-a neću puno komentirati, no reći ću da je suđenje bilo jako loše za našu stranu, nikakav prekršaj ni prekid za nas, ali nemamo što o tome govoriti nakon poraza,” dodao je.

Dalić je istaknuo kako se nije bilo lako vratiti se nakon primljenoig gola u završnici.

“Nije lako primiti pogodak u nadoknadi, a to nam se događa već nekoliko puta. Loša reakcija u fazi obrane, ali digli smo se, zabili za 2:2 u zadnjoj minuti i misliš da je pogodak, pa ga VAR poništi. Puno je to emocija, i gore i dolje, i nije se lako nositi s time. Dečki su tužni, razočarani, teško im je. Izgubili smo i ispali, to je jedino mjerodavno.”

Želio se posebno zahvaliti navijačima.

“Hvala ljudima, i našoj dijaspori, koja nas poštuje i cijeni, koja navija. Hrvatska je na zadnja tri SP-a napravila velike stvari i rekao bih da je došao kraj jedne prelijepe ere, a slijede neki novi počeci. Tko zna što će biti za četiri godine, o svemu tome ćemo po povratku u Hrvatsku. Hvala svima koji nas podržavaju, mi smo opet pokazali karakter, domoljublje i hrabrost. Jednostavno moram biti zahvalan svima. Iza nas je prelijepih 20 dana u Americi, prelijepi uvjeti u kampu, ali nažalost ova priča nije završila kako smo htjeli, boljim rezultatom,” rekao je istaknuvši kako su ostali žal i tuga.

Izbornik je istaknuo kako mu je žao što je na ovaj način završilo vjerojatno zadnje Modrićevo Svjetsko prvenstvo.

“Žao mi je da je na ovakav način završilo vjerojatno zadnje Lukino Svjetsko prvenstvo, baš teškom utakmicom i tužnim porazom. Igrao je jako dobro, opet je bio jedan od naših glavnih igrača. Pokazao je ponovno karakter i kvalitetu, vodio je Hrvatsku do samog kraja.Ova reprezentacija ima senatore, ali dolaze i mlađi i vrijeme je da oni preuzmu glavne uloge, nakon stečenih iskustava. Neki su mladi možda nakon medalje iz Katara mislili da je to lako, ali nakon ovakvog poraza shvatit će da nije. Svatko mora proći i pobjede i poraze, ti porazi vode ka uspjehu, to je dobra škola mladima”.

NIje želio previše komentirati VAR, tek je istaknuo kako “ubija emocije”.

“Neću se sada vaditi na bilo koga i bilo što. Vidjeli ste koliko odluke VAR-a ubijaju emocije, koliko vraćaju unatrag, koliko ruše ono što je nogomet bio. Nekad VAR pomogne, nekad odmogne, ali ubije emociju i nije se lako nositi s time. Teži se da nogomet bude korektan i pošten, ali otišli smo predaleko oko VAR-a, izgubili smo i čestitamo Portugalu,” poručio je.