Dalić već ima novi posao? Otkriven i njegov nasljednik na klupi Vatrenih

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xxBorisxKovacevx via Guliver

I dok se u nogometnim kuloarima još uvijek analiziraju uzroci bolnog ispadanja od Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, HNS već povlači ključne poteze za budućnost reprezentacije.

Kako ekskluzivno doznaju Sportske novosti, Hrvatski nogometni savez prelomio je situaciju oko izborničke pozicije – era Zlatka Dalića stigla je do samog kraja, a na kormilo nacionalne vrste vraća se Slaven Bilić!

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Iako u Savezu vlada potpuni zavjet šutnje iz poštovanja prema najuspješnijem izborniku u povijesti, Sportske novosti doznaju kako su čelnici HNS-a još prije početka Svjetskog prvenstva obavili tajne, neformalne razgovore s većinom reprezentativaca kako bi opipali puls svlačionice o potencijalnom Bilićevom povratku. Reakcije igrača bile su izrazito pozitivne, a palac gore za ovaj rasplet navodno je dao i kapetan Luka Modrić.

Zlatko Dalić navodno na stolu ima bogatu ponudu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata tešku pet milijuna eura po sezoni, koju je načelno prihvatio još uoči turnira. Čelnici HNS-a na čelu s Marijanom Kustićem željeli su da Dalić ima apsolutni mir i da sam prvi objavi svoju odluku, a neslužbeno se doznaje da je rok za njegovu javnu objavu najkasnije do srijede.

Odmah nakon toga, ako ne dođe do nekog senzacionalnog preokreta, HNS bi trebao službeno potvrditi povratak Slavena Bilića na klupu nakon 2012. godine. Iako je u igri bio i Ivica Olić, u savezu smatraju da je Olić rješenje za budućnost te da bi preuzimanje U-21 reprezentacije za njega bio prirodan korak, dok u Biliću vide idealan spoj autoriteta, iskustva i stabilnosti potrebnih za bezbolnu amortizaciju Dalićeva golema nasljeđa i nadolazeću smjenu generacija.