Belgijski reprezentativac će zbog ozljede na SP-u izbivati skoro godinu dana

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver Image

Belgijski reprezentativni veznjak Amadou Onani, igrač engleskog kluba Aston Ville, u utorak je operirao prednji križni ligament desnog koljena u privatnoj bolnici u Lyonu, a bit će izvan terena oko devet mjeseci.

Dvadesetčetverogodišnjak, koji je igrao i za Hamburg (2020.-2021.), Lille (2021.-2022.) i Everton (2022.-2024.), rehabilitaciji će se posvetiti pod nadzorom liječničke službe svog kluba.

Onana je za Belgiju odigrao 33 utakmice i postigao jedan gol. Ozlijedio se u osmini finala Svjetskog prvenstva u Seattleu na utakmici protiv SAD-a, kada je morao napustiti teren nakon samo dvadeset minuta, ali na kraju je Belgija ipak pobijedila Sjedinjene Američke Države 4:1.