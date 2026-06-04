Barcelona novo pojačanje pronašla u Juventusu?

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Juventusov reprezentativni branič Andrea Cambiaso (26) mogao bi u ljetnom prijelaznom roku pojačati Barcelonu, objavili su talijanski mediji.

Za njega je interes pokazivao i Chelsea, ali čini se da je u prednosti Barca, na čijem je radaru već nekoliko mjeseci. U siječnju prošle godine za talijanskog reprezentativca je bio zagrijan i Manchester City, ali je transfer propao zbog Cambiasove ozljede i nekih drugih problema.

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Cambiaso je polivalentan igrač, može igrati braniča na oba boka, a u stanju je igrati i na poziciji krila. U Juventus je stigao 2022. iz Genoe u transferu vrijednom 15,5 milijuna eura. Ugovor sa “Starom damom” mu ističe u lipnju 2029., ali Juventus će ovog ljeta morati prodati neke od svojih nogometaša kako bi financirao igračka pojačanja.

Protekle sezone Cambiaso je u 47 utakmica ubilježio tri gola i pet asistencija.

U talijanskoj reprezentaciji je u 19 nastupa postigao tri pogotka.