Barcelona misli ozbiljno: Zvijezda Newcastlea potpisala za Blaugranu, ovo su detalji posla!

Podijeli :

AP Photo/Joan Mateu via Guliver

Španjolski prvak Barcelona službeno je u petak obznanila da je iz Newcastlea u svoje redove dovela 25-godišnjeg Anthonyja Gordona koji je potpisao petogodišnji ugovor.

Barcelona nije objavila financijsku pozadinu ovog transfera, s tim da su engleski mediji i ranije objavljivali da će Katalonci za Gordona platiti 80 milijuna eura plus određene bonuse.

Atletico se narugao Barceloni: ‘Nudimo vrećicu sjemenki za Yamala’

Tijekom sezone čelnici Barcelone su bili itekako zadovoljni Gordonom dok je u tri navrata u Ligi prvaka igrao protiv njih. Gordon je tijekom 12 utakmica u elitnom natjecanju postigao deset pogodaka, a ukupno je za Newcastle u sezoni postigao 17 pogodaka.

Gordon se nalazi na popisu engleskih reprezentativaca za Svjetsko prvenstvo, a tijekom karijere za nacionalnu je momčadi odigrao 17 utakmica uz dva pogotka.

Profesionalnu karijeru je počeo u Evertonu, uz kratku posudbu u Prestonu, dok je igrač Newcastlea bio od 2023. godine.