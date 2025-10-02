Bara otkrio: ‘Da, Livaković se buni! Odrekao se velikih financija da bi mu napravili ovo…’

Podijeli :

Ricardo Larreina via Guliver

Poznati hrvatski nogmetni menadžer Andy Bara progovorio je o statusu Dominika Livakovića u Gironi.

Španjolski mediji objavili su da je hrvatski reprezentativac bijesan zbog statusa kojeg ima u Gironi, a taj status je da je na klupi.

POVEZANO VIDEO / Livaković još jednom ostao na klupi Girone, njegova konkurencija briljirala na golu

“U transferu Livakovića pomogao sam prijateljski, napravio sam sve što sam mogao, spojio sam sve strane. Da, buni se, i buni se s pravom”, rekao je menadžer Andy Bara pa dodao:

“Jer su ga iz Girone zvali, ne znam što sve nisu radili da dođe, dečko se odrekao velikih financija u Feneru, samo kako bi branio – isključivo radi reprezentacije – i onda ga dovedu, i on sada sjedi na klupi. Vratar Girone primi četiri komada na utakmici, a trener ga ne promijeni”. dodao je Bara za Večernji list.