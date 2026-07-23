Argentinski nogometni savez se oglasio: ‘Te su optužbe potpuno neistinite i lažne’

Argentinski nogometni savez (AFA) oštro je demantirao izvješća da su predsjednik i blagajnik saveza pritvoreni od strane američkih vlasti nakon finala Svjetskog prvenstva dok su napuštali zemlju.

Savez je reagirao nakon što su lokalni mediji napisali da su njegov predsjednik Claudio Tapia i blagajnik Pablo Toviggino pritvoreni u njujorškoj zračnoj luci John F. Kennedy prije nego što su se mogli ukrcati u avion kojim bi odvezli reprezentaciju kući nakon nedjeljnog poraza od Španjolske .

U izvješćima se navodi da su ih američke vlasti pritvorile na ispitivanje i oduzele im elektroničke uređaje te da su im upućeni sudski pozivi u vezi s međunarodnim ugovorima AFA-e.

Međutim, upravno tijelo, Argentinski nogometni savez, demantirao je sve optužbe kao “potpuno neistinite i lažne”.

AFA je priznala da je okružni sud na Floridi izdao sudski poziv upućen jednoj osobi, od koje se traži da se pojavi pred velikom porotom i predoči sve dokumente i komunikacije koje bi se mogle povezati s raznim pojedincima, uključujući dužnosnike saveza.

U svibnju su novine La Nacion izvijestile da američke vlasti istražuju transakcije na računima na Floridi i u Washingtonu povezanim s tvrtkama bliskim argentinskom savezu.

AFA, koju od 2017. vodi utjecajni Tapia, predmet je nekoliko istraga u Argentini.

Jedna od istraga usmjerena je na navodno pranje novca, što je dovelo do pretresa njezinih prostorija i prostorija nekoliko vrhunskih klubova u prosincu, dok je druga povezana s utajom poreza, što je dovelo do formalnog otvaranja istrage protiv Tapije i četiri druga čelnika AFA-e u ožujku.

Pod Tapijom, bivšim sindikalistom, odnosi AFA-e s vladom krajnje desničarskog predsjednika Javiera Mileija postali su zategnuti.

Tapia se snažno protivi želji Mileija da privatizira nogometne klubove diljem zemlje, pretvarajući ih iz udruga u vlasništvu svojih članova (socios) u sportske korporacije otvorene stranom kapitalu.