Van Gaal razotkrio probleme Ajaxa nakon iznenadnog odlaska: ‘Nemoguće je tako raditi’

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Imago Sports via Guliver

Proslavljeni nizozemski stručnjak Louis van Gaal povukao se "s boli u srcu" s funkcije savjetnika u Nadzornom odboru Ajaxa.

Još 2023. godine Van Gaal je pristao preuzeti tu ulogu nakon što ga je zamolio prijatelj Michael van Praag, tadašnji predsjednik Nadzornog odbora. Tri godine kasnije, bivši menadžer Ajaxa, AZ-a i Bayern Münchena shvatio je da mu je dosta te je proteklog srpnja podnio ostavku.

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Van Gaal je objasnio da je razlog tome struktura upravljanja u Ajaxu:

“Šesnaest ljudi mora pogledati svaku odluku, a ja sam uz sve to još bio i izvan toga. Na kraju sam pomislio: ja sam samo jedan od mnogih. Nakon Van Praagova odlaska iz Nadzornog odbora, na temelju mojih savjeta više nikada ništa nije poduzeto. Ajax me nije cijenio na pravi način.”

Za Van Gaala je takva struktura u Amsterdamu neodrživa, pri čemu je ukazao na PSV:

“Oni tamo imaju vrlo kratke linije zapovijedanja, baš kao što smo mi imali u Ajaxu 1995. godine. Tada je bilo samo pet ili šest ljudi koji su donosili odluke.”

Ajax, koji je prošlu sezonu završio na petom mjestu Eredivisie, neće se brzo oporaviti, smatra Van Gaal:

“Ne sve dok toliki broj ljudi ima utjecaj na politiku kluba. Uprava mora odlučivati, ali ih spriječavaju jer se svako tijelo konstantno mora o svemu informirati i potom sve mora i odobriti. Sve to traje daleko predugo i neodrživo je u tako brzom svijetu kao što je nogomet.”

Ajax je u prvom kolu Eredivisie protekle nedjelje slavio s 2:0 kod Zwollea, a njihov nastavak pohoda prema povratku titule pratite ekskluzivno u programu Sport Kluba.