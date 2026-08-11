Gledajte na SK: Kiša prisilila organizatore u Montrealu na promjenu rasporeda četvrtfinala

Organizatori ATP Masters turnira u Montrealu bili su zbog kiše prisiljeni na otkazivanje dva četvrtfinalna meča u muškoj konkurenciji koji su se trebali igrati u ponedjeljak.
Sva četiri četvrtfinalna susreta ovog turnira iz serije Masters 1000 sada će se odigrati u utorak, polufinala su na rasporedu u srijedu, a finale u četvrtak.
Prve četvrtfinalne susrete u ponedjeljak trebali su igrati Španjolac Rafael Jodar i Amerikanac Ben Shelton te Talijan Luca Darderi i Amerikanac Brandon Nakashima.
Mečeve ATP Masters turnira u Montrealu pratite u programu Sportkluba.
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