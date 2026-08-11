Trump javno iskazao podršku Infantinu: ‘Smjena bi bila pogreška’

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak navečer da bi FIFA učinila "golemu pogrešku" ako bi smijenila svog čelnika Giannija Infantina, koji se našao na udaru žestokih kritika nakon što je odbačen plan o otvaranju svjetske nogometne federacije privatnim ulagačima.

“FIFA bi učinila golemu pogrešku kada bi, iz bilo kojeg razloga, i na trenutak razmotrila smjenu svog predsjednika Giannija Infantina”, napisao je američki predsjednik na svojoj platformi Truth Social, opisavši tog švicarsko-talijanskog dužnosnika kao “sjajnog”.

On je “upravo vodio najuspješnije Svjetsko prvenstvo”, ustvrdio je Trump, dodavši da, u slučaju Infantinova odlaska, “međunarodna nogometna smotra nikada više ne bi postigla takav uspjeh ili profitabilnost”.

Gianni Infantino, koji se kandidira za novi mandat na čelu FIFA-e, našao se u krizi nakon otkrivanja svog kontroverznog, i na kraju odbačenog, plana o otvaranju FIFA-e privatnim ulagačima.

Odlučne u namjeri da isposluju njegov odlazak, europska (UEFA), sjevernoamerička (Concacaf) i azijska (AFC) konfederacija objavile su u ponedjeljak zajedničko otvoreno pismo kojim nastoje pridobiti sve članice FIFA-e, duboko podijeljenu zbog te krize, da mu ne pruže potporu u novoj kandidaturi.

Ne spominjući izrijekom Giannija Infantina, zapravo su odbacile njegove pokušaje da zadrži položaj, što je u oštroj suprotnosti sa stanjem od prije samo nekoliko tjedana kada se činilo da ga čeka lagan reizbor u ožujku 2027., nakon Svjetskog prvenstva 2026. za koje se predviđa da će biti profitabilnije nego ikad.

Infantino uživa Trumovu potporu posebice nakon što je u prosincu 2025. predsjednik FIFA-e američkom predsjedniku uručio “FIFA-inu nagradu za mir”, priznanje ustanovljeno posebno za tu prigodu.