Andrijašević nakon četiri godine odlazi iz Kine, vraća se u HNL?

Franko Andrijašević odlazi iz Kine, potvrdio je to njegov sadašnji klub na društvenim mrežama.
Zhejiang Professional potvrdio je rastanak sa svojim dugogodišnjim kapetanom koji je u klubu od 2021. godine. Posljednja utakmica bit će mu 22. studenog u zadnjem, 30. kolu prvenstva protiv Qingdaoa Hainiua.
Andrijašević je za Zhejiang odigrao 139 utakmica tijekom četiri i pol sezone, postigavši 49 golova i upisavši 26 asistencija.
Hrvatski veznjak, koji je postao kapetan momčadi, odigrao je najviše utakmica među stranim igračima u povijesti kluba.
Andrijašević je u Kinu stigao iz Rijeke, a od hrvatskih klubova igrao je još i za Dinamo i Hajduk. Proveo je neko vrijeme i u Belgiji nastupajući za Gent i Beveren. S Rijekom je 2017. godine osvojio dvostruku krunu.
Sada s 34 godine slijedi mu povratak u Hrvatsku?
