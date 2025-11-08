Andrijašević nakon četiri godine odlazi iz Kine, vraća se u HNL?

Podijeli :

xVCGx via Guliver

Franko Andrijašević odlazi iz Kine, potvrdio je to njegov sadašnji klub na društvenim mrežama.

Zhejiang Professional potvrdio je rastanak sa svojim dugogodišnjim kapetanom koji je u klubu od 2021. godine. Posljednja utakmica bit će mu 22. studenog u zadnjem, 30. kolu prvenstva protiv Qingdaoa Hainiua.

Andrijašević je za Zhejiang odigrao 139 utakmica tijekom četiri i pol sezone, postigavši ​​49 golova i upisavši 26 asistencija.

Hrvatski veznjak, koji je postao kapetan momčadi, odigrao je najviše utakmica među stranim igračima u povijesti kluba.

Andrijašević je u Kinu stigao iz Rijeke, a od hrvatskih klubova igrao je još i za Dinamo i Hajduk. Proveo je neko vrijeme i u Belgiji nastupajući za Gent i Beveren. S Rijekom je 2017. godine osvojio dvostruku krunu.

Sada s 34 godine slijedi mu povratak u Hrvatsku?