‘Hajduk ima glavu i rep, još sad kad im se vrati Livaja… Dinamo? Očito nešto ne štima’

Podijeli :

Foto: Hajduk.hr / Robert Matić

Legendarni Stanko Bubalo, bivši napadač Osijeka i Hajduka, najavio je današnji derbi ovih klubova koji se igra na Poljudu od 17:45 sati.

“Hajduk i Osijek su mi na srcu. Igrao sam za oba kluba, a uvijek su to bile dobre međusobne utakmice. Bilo je dana kada smo s Osijekom odigrali dosta dobrih utakmica na Poljudu. Isto tako i u dresu Hajduka.

UŽIVO UŽIVO OD 17:45 / HAJDUK – OSIJEK Lider prvenstva želi pobjeći Dinamu na +4, Livaja kreće s klupe? Kovačević najavio Istru pa poručio: ‘Ne želim pričati o takvim glupostima’

Žao mi je što je Osijek sada u ovakvom stanju i Hajduk je apsolutni favorit, ima igru, kako se ono kaže, ima glavu i rep. Još sada kada im se vrati Marko Livaja, bit će jako dobra momčad u koju su svi sumnjali”, rekao je Bubalo za Večernji list, a onda se osvrnuo na krizu u Dinamu:

“Teško je prognozirati što će se dogoditi. Žao mi je što je Moris Valinčić ozlijeđen, bio sam mu trener u Širokom Brijegu. Dinamo je veliki klub, a Zvonimir Boban je napravio veliki zaokret.

E sada, drugo je pitanje hoće li to uroditi plodom ili ne. Iznenadio me Dinamo dobrim igrama u početku sezone. Odjednom su razočarali protiv Vukovara. Nadam se da će se Dinamo trgnuti jer ima kvalitetne igrače, no nešto očito ne štima”, poručio je Bubalo.

Podsjetimo, Stanko Bubalo karijeru je započeo u Širokom Brijegu, odakle je 1998. prešao u Osijek. Nakon dvije uspješne sezone preselio je u Hajduk, gdje je proveo godinu dana, a potom nastupao za austrijski Kärnten, ponovno za Široki Brijeg te na kraju za Posušje, u kojem je 2010. završio igračku karijeru. Za hrvatsku reprezentaciju zabilježio je dva nastupa.