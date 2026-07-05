Ancelotti najavio spektakl Brazila i Norveške: ‘Anti-Haaland plan? Nemam što objašnjavati’

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Izbornik brazilske reprezentacije Carlo Ancelotti odbacio je nagađanja da je njegova momčad razvila poseban taktički plan za zaustavljanje Erlinga Haalanda uoči dvoboja osmine finala Svjetskog prvenstva.

Peterostruki svjetski prvaci traže svoje mjesto u četvrtfinalu, a u New Jerseyju ih očekuje iznimno zahtjevan ogled protiv opasne Norveške.

Zvijezda Brazila neće igrati protiv Norveške Haaland odveo Norvešku u osminu finala SP-a i zakazao okršaj s Brazilom, pogledajte golove!

Norveški golgeter Haaland dosad je na prvenstvu postigao pet pogodaka, a talijanski strateg na klupi Brazila itekako je svjestan prijetnje koju predstavlja napadač Manchester Cityja. Ipak, Ancelotti vjeruje da su njegovi braniči, nakon godina igranja na najvišoj europskoj klupskoj razini, posve spremni za ovaj izazov.

“Ne mislim da postoji nešto što bi se moglo nazvati ‘anti-Haaland’ planom. Nemam potrebu svojim igračima objašnjavati kako se braniti, već su se susreli nekoliko puta na terenu. Naša je momčad u optimalnom stanju, iako moramo nastaviti napredovati. Svi znaju kako on igra i nemam što objašnjavati svojim stoperima o tome kako igrati protiv njega”, izjavio je Ancelotti na konferenciji za medije.

Nedjeljni okršaj na stadionu MetLife donijet će nastavak brojnih klupskih rivalstava iz engleske Premier lige. Očekuje se da će brazilsku obranu predvoditi Arsenalov stoper Gabriel Magalhaes, koji će se tako izravno sudariti s igračem s kojim vodi žestoke bitke na otoku, ali i svojim klupskim kapetanom Odegaardom.

Ancelotti je uvjeren da će to poznavanje protivnika donijeti prednost Brazilcima u lovu na četvrtfinale, gdje pobjednika čeka bolji iz susreta Engleske i Meksika.

“Očito je da su igrali protiv njega nekoliko puta, tako da smo mi isključivo fokusirani na to da budemo dobro pripremljeni za utakmicu i da razumijemo osnovne karakteristike protivnika za kojeg znamo da je vrlo opasan u napadu. Norveška je izazovna momčad koja ima strukturu i vrlo dobru organizaciju. Morat ćemo odigrati na svojoj najvišoj razini, a mislim da smo u pravom trenutku za to jer imamo golemo samopouzdanje nakon teške utakmice i pobjede protiv Japana”, dodao je talijanski trener.

Brazil u ovaj susret ulazi nakon dramatične završnice u šesnaestini finala, gdje je Gabriel Martinelli pogotkom u sudačkoj nadoknadi donio slavlje od 2:1 protiv Japana. Ipak, Ancelotti se suočava s određenim problemima s izostancima.

Veznjak Lucas Paqueta definitivno je otpao za susret s Norvežanima zbog ozljede zadnje lože koju je zadobio u prošloj rundi, što ostavlja prazninu u središnjici Selecaa. S vedrije strane, napadač Barcelone Raphinha mogao bi se vratiti u kadar nakon ozljede natkoljenice, što bi znatno osnažilo ionako potentan brazilski napad.

S druge strane, Norvežani strijepe oko spremnosti Juliana Ryersona i Holmgrena Pedersena, iako izbornik Stale Solbakken vjeruje da njegova obrana može izdržati silovit pritisak brazilskih zvijezda. Solbakken pritom naglašava da se utakmica u East Rutherfordu ne smije svesti samo na dvoboj Haalanda i brazilskog stoperskog para kojeg čine Gabriel i PSG-ov Marquinhos.

“Brazil ima jedan od najboljih obrambenih parova na ovom turniru, to su dva igrača koja pripadaju samom vrhu međunarodnog nogometa. Bit će to teški dvoboji između njih i Erlinga, ali za mene je ovo utakmica Brazil protiv Norveške. Brazil je favorit, naravno da jest, ali mi se nadamo da ćemo im parirati. Morat ćemo biti na svom apsolutnom maksimumu jer inače nemamo nikakve šanse”, zaključio je norveški izbornik.