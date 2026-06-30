Haaland odveo Norvešku u osminu finala SP-a i zakazao okršaj s Brazilom, pogledajte golove!

Norveška je postala prva europska reprezentacija koja se plasirala u osminu finala Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, pobijedivši u prvom krugu nokaut faze Obalu Bjelokosti s 2:1.

Norveška je povela u 39. minuti majstorskim golom Antonija Nusse koji je desnom nogom s lijeve strane kaznenog prostora pogodio suprotni gornji kut.

Obala Bjelokosti je do izjednačenja došla u 74. minuti, a strijelac je bio Amad Diallo, nakon lijepe akcije afričke reprezentacije.

Pobjedu Norvežanima i plasman u osminu finala donio je Erling Haaland u 86. minuti, svojim 60. pogotkom u 53 reprezentativne utakmice, a petim na ovom Svjetskom prvenstvu.

Norveška će u osmini finala igrati protiv Brazila. Taj je dvoboj na rasporedu 5. srpnja, od 22 sata po srednjoeuropskom vremenu, na stadionu MetLife u East Rutherfordu, na kojem će 19. srpnja biti odigrana i finalna utakmica ovog Svjetskog prvenstva.