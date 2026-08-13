Na ovakav veliki uspjeh SHNL-a nismo navikli: Ovo se nije dogodilo čak devet godina

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Dinamo, Hajduk i Rijeka izborili su plasman u doigravanje za ulazak u europska natjecanja, čime je hrvatski klupski nogomet ostvario rezultat koji nije viđen još od 2017. godine. Hrvatska će tako prvi put nakon devet godina imati tri predstavnika u posljednjoj kvalifikacijskoj rundi prije ligaške faze europskih natjecanja.

Dinamo će se u doigravanju za Ligu prvaka boriti protiv norveškog Vikinga, Hajduk u play-offu Konferencijske lige čeka dvomeč s poljskim Rakówom, dok će Rijeka igrati protiv danskog Midtjyllanda. Od četiri hrvatska kluba koja su krenula u europske kvalifikacije, jedino je Varaždin ispao, i to u drugom pretkolu od češkog Jabloneca.

Dinamo je bio uvjerljiv protiv litavskog Kauno Žalgirisa. Nakon pobjede 5:0 u Zagrebu, hrvatski prvak slavio je i u uzvratu u Litvi 2:1 te s ukupnih 7:1 izborio doigravanje Lige prvaka, gdje ga čeka Viking.

For the first time in 9 years, Croatia 🇭🇷 managed to enter more than 2 teams into the Playoff round of UEFA competitions. 🔵 🇭🇷 Dinamo v Viking 🇳🇴

🟢 🇭🇷 Hajduk v Rakow 🇵🇱

🟢 🇭🇷 Rijeka v Midtjylland 🇩🇰 pic.twitter.com/z1lQNb8jVW — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 13, 2026

Hajduk je do posljednje runde Konferencijske lige stigao još uvjerljivije. Splićani su u Vilniusu svladali Žalgiris 5:2, a zatim na Poljudu slavili 4:0 i s ukupnih 9:2 prošli dalje. Posljednja prepreka na putu do ligaške faze bit će Raków Częstochowa.

Rijeka je imala nešto neizvjesniji put. Nakon pobjede 1:0 na Rujevici, u uzvratu protiv Ilvesa u Tampereu odigrala je 1:1 i s ukupnih 2:1 izborila doigravanje Konferencijske lige. Tamo će igrati protiv Midtjyllanda.

Posljednji put bilo je 2017.

Hrvatska je posljednji put imala najmanje tri kluba u doigravanju europskih natjecanja 2017. godine. Tada su do posljednje kvalifikacijske runde stigla čak sva četiri hrvatska predstavnika.

Rijeka je kao prvak Hrvatske u doigravanju Lige prvaka igrala protiv Olympiacosa. Grčki klub prošao je s ukupnih 3:1, ali je Rijeka nastavila europski put u skupini Europa lige.

Hajduk je u doigravanju Europa lige za protivnika imao Everton. Englezi su na Goodison Parku slavili 2:0, dok je uzvrat na Poljudu završio 1:1, pa su Splićani ostali bez plasmana u skupinu.

Dinamo je ispao od albanskog Skënderbeua. Nakon 1:1 u Zagrebu, uzvrat je završio 0:0, a Albanci su prošli dalje zahvaljujući tadašnjem pravilu gola u gostima.

Istim je pravilom ispao i Osijek, koji je prethodno napravio veliki podvig izbacivši PSV. U doigravanju Europa lige Osječani su izgubili od Austrije Beč 2:1 na domaćem terenu, a u uzvratu slavili 1:0. Ukupan rezultat bio je 2:2, ali je zbog gola u gostima dalje prošla austrijska momčad.

Hrvatska tako devet godina nakon posljednjeg takvog pothvata ponovno ima tri kluba na korak od ligaške faze europskih natjecanja.