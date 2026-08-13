Žalgirisov trener: Hajduk je puno bolji od nas, nije bilo taktike koja bi nešto promijenila

Podijeli :

Guliver

Hajduk je uvjerljivo prošao u play-off Konferencijske lige. Splićani su u uzvratnoj utakmici trećeg kola na Poljudu pobijedili Žalgiris 4:0 i s ukupnih 9:2 izborili posljednju kvalifikacijsku rundu.

Momčad Gonzala Garcije do pobjede su odveli Darijo Melnjak, 17-godišnji Adam Huram, Abdoulie Sanyang Bamba i Michele Šego. Nakon uvjerljive pobjede 5:2 u prvoj utakmici u Vilniusu, Hajduk je i pred svojim navijačima potvrdio dominaciju te bez većih problema osigurao prolazak.

Utakmicu je komentirao Andrius Skerla, trener Žalgirisa.

“Hajduk je dokazao da je puno bolji od nas. Malo sam razočaran drugim dijelom jer nismo bili organizirani. Mislim da je sve bilo dobro u prvom dijelu, ali u drugom smo se raspali. Kod prvog gola smo zaspali, a onda smo odustali.”

Hajduk je dominirao u obje utakmice. Kako uspoređujete ove dvije utakmice s Dinamom Tbilisi kojemu ste zabili puno golova?

“Totalno dvije različite momčadi. Dinamo Tbilisi je na našem nivou, a Hajduk je puno kvalitetniji. Moramo igrati bolje da izbjegnemo primati golove koje ne bismo trebali. Ako ste organizirani i znate što radite, možete pobijediti. Protiv momčadi poput Hajduka trebate i malo sreće, ali je jasno da je bolja momčad.”

Hajduk u prosjeku prima dva gola po utakmici ove sezone. Jeste li tražili rupe u obrani Hajduka?

“Vidite kako napadaju. Obrana je visoko podignuta i postoje rupe, kad osvojite loptu, možete ih iskoristiti ako imate brze igrače. U prvoj utakmici smo imali nekoliko takvih prilika, kao i danas u prvom dijelu.

Imali smo neke prilike i ako zabijete, sve se promijeni. Danas nismo uspjeli. Znali smo da ćemo se braniti većinu utakmice. Kad igrate protiv takvih momčadi, ključni su momenti u tranziciji. Kad se branite u niskom bloku, nije lako igrati i tražiti prilike.”