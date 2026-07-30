Dončić dovodi Lakerse u Sloveniju

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AP Photo/Nate Billings via Guliver

Luka Dončić ugostit će cijelu momčad Los Angeles Lakersa u Sloveniji, gdje će odraditi četverodnevni mini-kamp u kolovozu.

Odlaskom LeBrona Jamesa jasno je da će Slovenac biti prva zvijezda momčadi u godinama koje dolaze. On je tu ulogu već rado preuzeo, pa je odlučio organizirati druženje za sebe i suigrače u Ljubljani.

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Prema informacijama ESPN-a, plan puta sastava koji vodi JJ Redick uključivat će košarkaške treninge, golf i obilazak obližnjih turističkih atrakcija.

Mnogo je novih lica u žuto-ljubičastom dresu, pa će putovanje u Europu biti idealna prilika da se u kolektiv uklope Walker Kessler, Jaden Hardy, Quentin Grimes, Collin Sexton, Kevon Looney, Sandro Mamukelashvili, Ziaire Williams i Matisse Thybulle.

Tamo će biti i Austin Reaves, koji je nakon napornih pregovora odlučio potpisati novi četverogodišnji ugovor sa sedamnaesterostrukim osvajačem NBA lige.

Ovo nije prvi put da Dončić organizira teambuilding, jer je u listopadu prošle godine platio dan u Porsche centru u južnoj Kaliforniji. Tamo su košarkaši imali priliku izabrati različite modele luksuznih automobila i provozati se stazom nakon treninga.

Lakersi su prošle sezone zauzeli četvrto mjesto na Zapadu s omjerom 53-29, da bi ih desetkovane ozljedama u polufinalu konferencije “pomela” Oklahoma.