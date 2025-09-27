Allegri o Modriću: ‘Ako imate sumnje, obrišite ih! Broj 14 igra i uvijek će igrati’

Nogometaši Milana igraju u nedjelju veliki derbi 5. kola Serie A protiv Napolija na San Siru.
Trener Milana Massimiliano Allegri obratio se medijima uoči susreta s momčadi iz Napulja.
“Sutra igramo protiv momčadi koja je zasluženo osvojila naslov prvaka prošle godine i koja se dodatno pojačala u ljetnom prijelaznom roku”, poručio je Allegri.
Allegri je pohvalio i Antonija Contea, trenera Napolija.
“Njegove momčadi su uvijek dobro organizirane i on zna kako posložiti momčad da bude odlična prema naprijed i čvrsta u obrani. Jako je teško zabiti njegovoj momčadi, tako je bilo kada je trenirao Juventus i Inter, a tako je i sada.”
Posebne pohvale imao je za Luku Modrića.
“Važno je da postoji konkurencija u momčadi, a to smo postigli dovođenjem Adriena Rabiota. Što se tiče Modrića, on je “poseban slučaj”, nešto što gotovo više i ne postoji u nogometu. Sreća je imati takvog igrača, pogotovo kada uzmemo u obzir da tako kvalitetne igrače poput Modrića možemo nabrojati na prste jedne ruke. Ako imate sumnje, obrišite ih! Broj 14 igra i uvijek će igrati”, poručio je Allegri.
