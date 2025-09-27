Kovačević: Nema govora o umoru, Modrić s 40 godina odigra 60 utakmica godišnje

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Nakon velike 3:1 pobjede protiv Fenerbahčea u Europskoj ligi, Dinamo se okreće domaćim izazovima.

Modri će u nedjelju od 18:15 na Maksimiru dočekati Slaven Belupo, a susret protiv bivše momčadi najavio je trener Plavih Mario Kovačević:

“Kod nas je sve dobro, svi su zdravi. U dobrom smo stanju, prvi je tjedan ovakvog rasporeda. Nema govora o umoru, ali mijenjat ćemo neke igrače. Hrvatska liga je najvažnije natjecanje i najbolji će krenuti i u ovu utakmicu”, započeo je Kovačević.

“Nije lagano balansirati, bio sam i ja igrač, znam da svi žele igrati. Odlučujem ja tko igra, svi znaju da je konkurencija velika, igralo je dosad više minuta 14-15 igrača tako će biti i dalje. A neka na treningu svi dokazuju da mogu igrati”, dodao je.

Pierre-Gabriel i dalje nema minuta ove sezone.

“Pierre se u ponedjeljak priključuje punom treningu, neće biti u konkurenciji za utakmicu. Valinčić je mlad, zdrav, Modrić igra 60 utakmica godišnje i sa 40 godina, tek smo počeli sezonu.”

Izrekao je nekoliko riječi i o Mudražiji koji još uvijek čeka na pravu šansu.

“Poštujem ga jako, bio je među najboljim strijelcima prošle sezone. Svi su igrači u Dinamu kvalitetni, dobri, neki su drugi sad u prednosti. Ali, pričam s njim, dobit će priliku i siguran sam da će je iskoristiti.”

Susret protiv bivšeg poslodavca?