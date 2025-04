Zubac odličan u pobjedi Clippersa, upisao je novi double-double

Podijeli :

AP Photo/Kevin Kolczynski via Guliver

Ivica Zubac završio je s 18 koševa i 20 skokova, Norman Powell i Kawhi Leonard dodali su svaki po 21 koš, a Los Angeles Clippersi su sinoć u gostima sa 96-87 nadigrali Orlando Magic zahvaljujući sjajnoj obrani.

Zubac je na terenu proveo 37:54 minute i uz šut iz igre 7/10 zabio je 18 koševa, pridodavši tome 20 skokova i pet asistencija. Zubac je ubacio prvih šest koševa iz igre i ostvario double-double učinak, svoj 52. ove sezone, četiri minute do kraja prvog poluvremena.

Ograničivši Magic na 39,5 posto šuta iz igre, uključujući 26,9 posto za trice (7 od 26 ), 87 poena drugi najmanji broj primljenih koševa za Clipperse (43-32). Clippersi su šutirali 8-od-31 (25,8 posto) za tri poena i napravili 16 izgubljenih lopti, što je Orlando pretvorio u 19 poena. Međutim nadskakali su Magic 48-32, najviše zahvaljujući Zubcu. Sredinom zadnje četvrtine Los Angeles je napravio seriju 7-0 kojom je stvorio prednost od 10 poena.

No unatoč tome što su zadržani ispod 100 bodova po prvi put u 18 utakmica od 24. veljače, Clippersi su se pomaknuli na sedmo mjesto u Zapadnoj konferenciji sedam preostalih utakmica u regularnoj sezoni. Los Angeles završio je svoje četiri utakmice u Istočnoj konferenciji s omjerom 3-1. Sada ih čeka pet uzastopnih utakmica kod kuće.

Paolo Banchero predvodio je sve strijelce s 26 poena iako je pogodio smao jednu tricu iz osam pokušaja. Franz Wagner je dodao 21 ubačaj za Magic (36-40).

Brooklyn Netsi su u gostima iznenadili Dallas Maverickse pobijedivši ih sa 113-109 čime su zadali značajan udarac njihovim izgledima za play-in turnire.Pobjedom bi Mavericksi (37-39) napredovali 1 1/2 utakmicu ispred Kingsa za 10. i posljednje play-in mjesto. Umjesto toga, Dallas sada ima prednost od samo pola utakmice u borbi za željeno mjesto. Keon Johnson predvodio je Brooklyn (25-51) s 24 poena. DeAngelo Russell dodao je 18 poena uz 11 asistencija. Netsi su također stigli do dvije pobjede zaredom prvi put nakon pobjede nad Orlando Magicom 10. veljače i Washington Wizardsima 12. veljače. Daniel Gafford bio je najbolji strijelac Mavericksa sa 17 koševa u svom povratku nakon ozljede koljena koju je pretrpio protiv Kingsa 10. veljače.

Miami Heat (34-41) je upisao petu uzastopnu pobjedu svladavši na gostovanju sa 120-94 Washington Wizardse. Bam Adebayo postigao je 28 koševa, uhvatio 12 skokova i upisao pet asistencija za Miami koji pokušava popraviti svoj plasman za nadolazeći play-in turnir Istočne konferencije. Posljednjeplasiranim Wizardsima (16-59) ovo je bio treći poraz zaredom. Tyler Herro je dodao 27 koševa za Miami uz ukupno pet skokova, pet asistencija i tri ukradene lopte. Jordan Poole predvodio je Wizardse s rekordnih 35 poena od čegaje sedam trica.

Oklahoma City Thunder su s visokih 145-117 pobijedili gostujuće Chicago Bullse što im je deseta pobjeda zaredom. Isaiah Joe predvodio je Oklahoma City s rekordom sezone od 31 poena. Thunder ima 28-1 protiv protivnika iz Istočne konferencije ove sezone, čime je postavio rekord po broju pobjeda izvan konferencije u povijesti NBA lige. Rekord su do sinoć držali Golden State Warriorsi s omjerom 27-3 u sezoni 2015./16. Oklahoma City (63-13) održala je svoje šanse da postane treća momčad u povijesti NBA lige koja je pobijedila u 70 utakmica u sezoni. Bullsi (33-42) upisali su drugi uzastopni poraz i pali na 10. mjesto na ljestvici Istočne konferencije. Zvijezda Oklahoma Cityja Shai Gilgeous-Alexander ubacio je 27 koševa uz 12 asistencija u samo 27 minuta.

Indiana Pacers su u Indianapolisu bili bolji sa 111-109 od Sacramento Kingsa nakon što su nadoknadili zaostatak od 16 koševa u trećoj četvrtini. Aaron Nesmith bio je najbolji strijelac pobjedničke momčadi s 24 koša, Obi Toppin dodao je 19 poena i sedam skokova za Indianu (44-31) koja je četvrta u Istočnoj konferenciji, dvije utakmice ispred Detroit Pistonsa. U redovima Sacramenta (36-39) najbolji su bili DeMar DeRozan s 31 poenom i osam asistencija te Domantas Sabonis s 25 poena i 16 skokova. Kingsi su 10. su u Zapadnoj konferenciji, jednu utakmicu više od Phoenix Sunsa.

Boston Celtics su produljili svoj pobjednički niz na devet utakmica svladavši u gostima sa 117-103 Memphis Grizzliese. Al Horford je predvodio Celticse s 26 koševa i devet skokova, a Jayson Tatum je u pobjedi dodao 25 ​​poena i 14 skokova. Ja Morant postigao je momčadski rekord od 26 poena za Grizzliese, koji su primili 20 poena i 15 skokova od Jarena Jacksona. Memphis (44-31) je izgubio šest od zadnjih sedam utakmica. Grizzliesi imaju 0-2 otkako su otpustili glavnog trenera Taylora Jenkinsa i imenovali Tuomasa Iisala privremenim glavnim trenerom. Memphis je vodio 32-25 nakon jedne četvrtine i povećao to vodstvo na 11 poena početkom druge četvrtine, ali je Boston imao prednost 66-61 na poluvremenu. Grizzliesi su postigli prvih 10 koševa u drugom poluvremenu i došli do vodstva 71-66, ali je Boston vratio kontrolu serijom 11-2 koja ih je dovela do vodstva 80-75 nešto više od šest minuta do kraja treće četvrtine. Boston je nakon tri četvrtine vodio 92-85. Prvo dvoznamenkasto vodstvo Celticsi su imali nakon trice Horforda devet minuta do kraja. Grizzliesi se do kraja nisu uspjeli približiti na više od sedam poena.

Sjajnom pobjedom 104-98 protiv Houston Rocketsa, drugih u Zapadnoj konferenciji, Lakersi su iskoristili poraz Memphisa u Bostonu i potvrdili svoje četvrto mjesto na Zapadu. Luka Dončić, Dorian Finney-Smith i Gabe Vincent zabili su po 20 koševa za Lakerse, a LeBron James dodao je 16, uključujući dva slobodna bacanja što je omogućilo kalifornijskoj momčadi da povuče 102-98 11 sekundi do kraja meča.