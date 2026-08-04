Aco Petrović za SK: ‘Ne bih volio igrati protiv Hrvatske na SP-u, naša petorka je paklena!’

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Goran Stanzl/PRO 3x3 Tour/Basketball Energy d.o.o.

Legendarni hrvatski košarkaš i trener, a danas izbornik Brazila, Aleksandar Aco Petrović, pratio je finale PRO 3x3 Toura u Novalji. U razgovoru za Sport Klub, koji je uživo prenosio sve turnire, prisjetio se haklerskih dana s Draženom u Šibeniku, najavio pohod Brazila na Svjetsko prvenstvo u Kataru, ali i priznao zašto na tom prvenstvu želi izbjeći reprezentaciju Hrvatske.

Na atraktivnoj lokaciji Ruža vjetrova u Novalji održano je veliko finale ovogodišnjeg izdanja “PRO 3×3 Toura driven by Opel”. Spektakularna završnica okupila je najbolje ekipe nakon čak devet kvalifikacijskih turnira održanih diljem Hrvatske – od Trogira, Zagreba i Donjeg Miholjca, pa sve do Hvara, Bola i Šibenika. Među brojnim poznatim licima koja su uživala u vrhunskoj uličnoj košarci našao se i Aleksandar Aco Petrović. Legendarni igrač, trener i aktualni izbornik brazilske reprezentacije redoviti je gost u Novalji gdje provodi odmor, a uz basket na jedan koš vežu ga i posebne uspomene na košarkaške početke. Aco je progovorio o talentima s ulice, anegdotama iz Šibenika i velikim planovima s reprezentacijom Brazila.

Znamo da ne propuštate ovakve turnire, a i sami ste znali reći da bez basketa možda ne biste bili tako dobar igrač. Kako vam je ovdje u Novalji?

“Ja sam tu domaćin preko 35 godina! Stvorena je obiteljska baza tu u Novalji, tako da mi je svako ljeto drugačije, a opet, jako mi je drago vidjeti kada basketaši stignu ovdje. Kad govorimo o 3×3 basketu, budi se dosta nostalgije. Tamo nekad davno, kad sam imao 14, 15, 16 godina, moji su počeci bili vezani baš uz hakl na ulici. Igralo se 2×2, 3×3, ovisno na kojem se terenu dolje u Šibeniku igralo. To su bili oni pravi počeci gdje se odmah moglo vidjeti tko ima dar i talent. Evo, gledajući jednu utakmicu u Novalji, odmah osjetiš tko je nadaren – onaj mali Ramljak iz Vinkovaca ima sjajne predispozicije, mekanu ruku, praktički je sam odlučio polufinalnu utakmicu.”

Kad već spominjemo Šibenik i onaj legendarni teren na Partizanu… Tko bi vas i Dražena danas uspio skinuti s terena da se vratimo u vaše najbolje dane?

“Dražen je basket podignuo na puno višu razinu, ali tada više nije u igri bio samo teren Partizana. Igralo se redovito i na onim lokalnim koševima na Baldekinu. Budući da su tereni bili manji pa se često igralo 2×2 umjesto 3×3, postoji jedna legendarna anegdota iz tog vremena. Došla su jednom dvojica nadobudnih momaka iz Beograda i htjeli su pod svaku cijenu igrati protiv Dražena. Čini mi se da mu je suigrač u tom 2×2 basketu bio Neven Spahija. Naravno da su ti momci taj basket izgubili, a nakon toga su se samo pokupili i vratili u Beograd (smijeh). Ima puno takvih anegdota vezanih za haklerske dane. Na tom malom prostoru i uz ta brza dodavanja najbolje se vidi tko ima onaj dodatni “šlif” za košarku.”

Osim osjećaja za igru, imate i sjajan osjećaj za vođenje momčadi. Odveli ste Brazil na Olimpijske igre u Parizu, a sada ih želite odvesti i na Svjetsko prvenstvo u Kataru. Jeste li zadovoljni stanjem u brazilskoj reprezentaciji?

“Moramo znati da je Brazil ogromna nacija od 225 milijuna ljudi i baza je nevjerojatno velika. Mi u ovom trenutku imamo preko 40 igrača koji igraju u Americi. Ovih mojih sedam godina u Brazilu možemo podijeliti na dva perioda. Prvi je bio četverogodišnji period rekonstrukcije jedne od najstarijih reprezentacija na svijetu u kojoj su bili Marcelinho Huertas, Alex Garcia, Marquinhos… Međutim, ono pravo počelo je praktički prije dvije godine. Osvojili smo predolimpijski turnir u Latviji, ušli u četvrtfinale na Olimpijskim igrama u Parizu gdje nas je zaustavio američki “Dream Team” s LeBronom Jamesom, ali protiv svih ostalih bismo imali šanse. Nakon toga osvojili smo i “AmeriCup” 2025. godine, srušivši velesile poput Dominikanske Republike s Karl-Anthonyjem Townsom, SAD-a i Argentine u finalu.”

U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kataru trenutno ste neporaženi. Kakav je raspored pred vama?

“Trenutno smo na omjeru 6-0, ali treba reći da nas one prave utakmice tek čekaju. Za desetak dana putujem u Brazil jer nas u četvrtom “prozoru” čeka utakmica protiv Dominikanske Republike (27. kolovoza). Oni će doći u punom sastavu jer zaostaju dvije pobjede za nama i pokušat će se vratiti u igru, a 31. kolovoza igramo u gostima kod Meksika. Za ovaj idući prozor imat ću na terenu 15 od 16 naših najboljih igrača. Jedino s nama neće biti Gui Santos iz Golden State Warriorsa, s obzirom na to da je njegovo osiguranje ekstremno visoko, a taj novac trenutno ne želimo plaćati jer smatramo da smo već jednom nogom plasirani na Svjetsko prvenstvo.”

Želimo i Hrvatskoj i Brazilu uspješan plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru, pa možda i međusobni susret!

Uh, ne bih volio da se križamo s Hrvatskom! Da budem iskren, ne bih volio da budemo u istom dijelu ždrijeba kao Hrvatska. Petorka u sastavu Smith, Badžim, Hezonja, Šarić i Zubac je jednostavno – paklena.