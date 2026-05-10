VIDEO / 76ersi nemoćni protiv Knicksa, plus 30 i ‘metla’ za finale Istoka!

Momčad trenera Mikea Browna u četvrtoj je utakmici polufinala doigravanja Istočne konferencije u gostima deklasirala Philadelphia 76ers rezultatom 144:114 i ukupnim omjerom 4-0 ‘pomela’ Sixerse.

Knicksi su prošle sezone u finalu konferencije poraženi od Indiana Pacersa s 4-2, a sada čekaju pobjednika dvoboja Detroita i Clevelanda (trenutačno 2-1).

Momčad iz „Velike jabuke” posljednji je put igrala veliko finale u sezoni 1998./99., kada je u borbi za naslov izgubila od San Antonio Spursa rezultatom 4-1. Franšiza iz New Yorka dvaput je bila NBA prvak – 1970. i 1973. godine – a ima i četiri naslova konferencijskog prvaka, posljednji iz 1999.

Knicksi, koji su u doigravanje ušli s treće pozicije, već su nakon prve četvrtine imali velikih +19 uz 43 postignuta poena, a do odlaska na odmor zabili su gotovo nevjerojatnih 81 poen (81:57).

Iako je bilo jasno u kojem smjeru ide posljednja utakmica u Philadelphiji ove sezone, gosti nisu popuštali pa su početkom posljednje četvrtine imali čak 44 poena prednosti – 128:84.

Najefikasniji u pobjedničkoj momčadi bili su Miles McBride s 23 poena i sedam ubačenih trica iz devet pokušaja, te Jalen Brunson s 22 poena i šutom za tri 6/10.

U momčadi 76ersa istaknuo se jedino Joel Embiid sa 24 postignuta poena i pet skokova.

