Warriorsi poveli, ali ozlijedio se Steph Curry

AP Photo/Brandon Dill via Guliver

U prvom ogledu konferencijskog polufinala Zapada NBA lige košarkaši Golden Statea su odmah 'ukrali' Minnesoti prednost domaćeg parketa, slavili su u gostima s 99:88.

Osim raspucane treće četvrtine bila je to vrlo tvrda utakmica u kojoj su dominirale obrane. Igralo se žestoko, nerijetko rastrgano, kao i uz slab šut u čemu je prednjačio domaći sastav. Primjerice, za tri poena su košarkaši Minnesote gađali mizernih 17 posto, pogodili su tek pet od 29 ispaljenih trica.

Do ključne prednosti je Golden State došao u drugoj četvrtini koju je dobio s 26-11 i taj je plus čuvao do kraja dvoboja. Možda i krucijalne koševe u toj dionici postigao je iskusni Draymond Green koji je u drugoj četvrtini pogodio tri trice. U toj drugoj četvrtini se dogodila i loša vijest za Golden State, ozljeda lijeve noge Stephena Curryja koji nije igrao u ostatku utakmice.

Prvi strijelac Minnesote bio je Anthony Edwards koji je ubacio 23 poena, a uz to je ostvario i 14 skokova. Julius Randle je postigao 18 poena uz šest asistencije, a Naz Ried 19 uz pet skokova.

Buddy Hield je bio junak sedme utakmice prvog kruga u kojoj je Golden State u gostima pobijedio Houston, a i sada je bio prvi klupski strijelac. Postigao je 24 poena uz 5-8 za tri poena. Upisao je i osam skokova. Jimmy Butler je dodao 20 poena, osam asistencija i 11 skokova, dok je Draymond Green upisao 18 poena, šest asistencija i osam skokova. Za 13 minuta na parketu Curry je ubacio 13 poena.

Iduća utakmica, također u Minneapolisu, igra se u noći s četvrtka na petak.

Na Zapadu su svoju polufinalnu seriju već otvorili Oklahoma City i Denver, a s 1-0 vodi Denver nakon što je slavio u prvom, gostujućem susretu 121:119.