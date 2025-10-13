Veliko pojačanje za Split! Hrvatski reprezentativac došao na Gripe: ‘Već dugo smo u nekim kombinacijama’

Podijeli :

INPHO EvanxTreacyx via Guliver

Hrvatski košarkaš Dario Drežnjak, koji je u srpnju iz ciparskog Kevarnosa došao u Rio Breogan, napustio je tog španjolskog prvoligaša nakon samo tri mjeseca te potpisao ugovor sa Splitom.

Rio Breogan je u ponedjeljak priopćio da su “igrač i klub postigli dogovor o raskidu ugovora”.

“Želimo zahvaliti Dariju Drežnjaku na njegovom radu, predanosti i profesionalnosti tijekom proteklih nekoliko mjeseci te mu želimo puno uspjeha u budućnosti, kako osobno tako i profesionalno”, naveo je klub.

Rio Breogan je u početna dva kola španjolskog prvenstva upisao dva poraza, od Lleide 68-87 i Valencije 90-113. Drežnjak, 27-godišnji krilni centar, karijeru će nastaviti u Splitu.

“Već dugo smo Split i ja bili u nekim kombinacijama, ali evo sada se sve poklopilo. Dolazim u kvalitetnu sredinu o kojoj se sve zna, riječi su suvišne. Dat ću sve od sebe da pomognem momčadi da ostvarimo zacrtane ciljeve”, rekao je Drežnjak.

Prošle sezone je nastupao u talijanskoj ligi za GeVi Napoli i Vanoli Cremonu, a zatim je igrao u ciparskom Keravnosu gdje je u prosjeku postizao 9,4 poena uz 4,3 skoka tijekom 21 minuti po utakmici. Tijekom karijere je nastupao i za Široki Brijeg i Zadar te hrvatsku reprezentaciju.