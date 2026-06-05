U koji klub odlazi Giannis? Anketa od 161 NBA igrača donosi konkretne brojke i šokantne detalje!

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AP Photo/Eric Gay via Guliver

Najveća i najiscrpnija anketa NBA igrača koju je proveo The Athletic donosi do sada neviđen uvid u razmišljanja košarkaša o ključnim pitanjima u ligi. Istraživanje, provedeno od kraja veljače do početka travnja na uzorku od čak 161 igrača (gotovo trećini lige), nudi konkretne brojke o transferu Giannisa Antetokounmpa, strogo čuvanoj listi 'nepoželjnih' gradova i načinu na koji elitne franšize troše svoj novac, i navijačima.

Igrači su, pod uvjetom stroge anonimnosti, bez cenzure ogolili pravo stanje u ligi. Kroz njihove odgovore i postotke jasno se ocrtava gdje zvijezde žele igrati, u kojim se dvoranama najlošije osjećaju i što zapravo zahtijevaju od modernih NBA organizacija.

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Giannis: Polovica vjeruje u ostanak, Miami prvi u redu za transfer!

Pitanje oko budućnosti dvostrukog MVP-a Giannisa Antetokounmpa privuklo je najviše pažnje. Od 151 igrača koji je odgovorio na pitanje gdje će 31-godišnji Grk započeti sezonu 2026./2027., gotovo polovica (točnije, njih 69) vjeruje da ostaje vjeran Milwaukee Bucksima.

Ipak, situacija je napeta. Vlasnik Bucksa Jimmy Haslam dao je jasan ultimatum, ako Giannis ne potpiše dugoročno produljenje ugovora do 1. listopada, bit će razmijenjen. Haslam je pritom naglasio kako očekuje rješenje drame prije drafta 23. lipnja. U slučaju odlaska, 35 igrača predviđa da će Giannis završiti u Miami Heatu.

Ova se predviđanja savršeno naslanjaju na nedavne riječi 81-godišnjeg predsjednika Heata Pata Rileyja, koji je najavio burno ljeto:

“Nismo dovoljno dobri. Ovo je prvi put u tri godine da možemo nešto učiniti po tom pitanju.”

Treća najizglednija destinacija prema mišljenju igrača su New York Knicksi, za koje je Giannis pokazivao interes prošlog ljeta. No, Knicksi i bez njega izgledaju sjajno i nakon 27 godina izborili su NBA finale protiv San Antonio Spursa.

NBA klubovi u koje nitko ne želi ići

Na pitanje o takozvanoj ‘no-trade’ listi, prvom klubu u koji nipošto ne bi željeli biti razmijenjeni, odgovorio je 120 igrača. Rezultati su poražavajući za Memphis Grizzliese. Naime, Memphis je osvojio uvjerljivo prvo mjesto s čak 35,8 posto (43 glasa).

Ovime je potvrđena teza LeBrona Jamesa, koji je u nedavnom podcastu ocrnio Memphis i predložio selidbu franšize u Nashville. Jedan od anonimnih igrača to je jasno i potvrdio:

“Igrat ću bilo gdje, ali Memphis je mjesto u kojem ne želim živjeti. Lokacija je jedini problem.”

Situacija je za ligu alarmantna, pogotovo jer ugovor za FedEx Forum istječe nakon sezone 2028./2029., a pregovori o obnovi su u zastoju.

Drugo mjesto na listi nepoželjnih zauzeli su Washington Wizardsi s 11,7 posto (14 glasova), a treće Sacramento Kingsi s 10,8 posto (13 glasova). Igrači izbjegavaju Washington zbog očajnih povijesnih rezultata (nisu ostvarili 50 pobjeda u sezoni od 1978./1979.) i groznog omjera ove sezone (17-65).

Međutim, zvijezda momčadi Anthony Davis stao je u obranu nove uprave, istaknuvši da se ozbiljno ulaže u infrastrukturu te da “gubljenje stvara krivu sliku, dok je organizacija zapravo odlična”.

Najstrastveniji, najiritantniji navijači i veliki pad Lakersa

Navijači Boston Celticsa dominantno su osvojili prvo mjesto u dvije potpuno oprečne kategorije. S jedne strane, igrači su ih proglasili najstrastvenijom publikom u ligi. Dobro su prošli i navijači New York Knicksa te prošlogodišnjih prvaka Oklahoma City Thundera koji su u finalu Zapada izgubili od San Antonio Spursa.

Fanatizam Knicksa, koji love NBA naslov nakon 53 godine, potvrdio je i novinar Fred Katz, koji je istaknuo da su gostujući navijači u četvrtoj utakmici u Philadelphiji bili glasniji nego u vlastitom Madison Square Gardenu.

S druge strane, LA Lakersi doživjeli su nezapamćen udarac; unatoč 17 naslova prvaka, za atmosferu u Crypto.com Areni dobili su samo 2 od ukupno 161 glasa.

Koliko je linija u TD Gardenu u Bostonu tanka, svjedoči činjenica da su navijači Boston Celticsa uvjerljivo izglasani i za najiritantniju publiku. Na drugom mjestu našli su se navijači Philadelphia 76ersa.

Igrači objašnjavaju kako u Philadelphiji publika iskaljuje desetljeća vlastitih frustracija na gostujućim igračima. Sixersi nisu u finalu bili od ere Allena Iversona 2001., naslov čekaju od 1983., a u šest od posljednjih devet sezona ispali su u drugom krugu doigravanja.

Cijelu je priču dodatno ‘zapalio’ igrač Knicksa Josh Hart (bivši student lokalne Villanove) izjavom:

“Nekad sam mislio da je Philly sportski grad. Više nisam siguran.”

Tajna elitnih organizacija

Anketa je poslala jasnu poruku o modernom poslovanju u NBA ligi, a posebno bi je trebao pročitati novi vlasnik Portlanda Tom Dundon, kojeg se javno proziva za prekomjernu štednju. Na pitanje na što bi pametne organizacije trebale trošiti novac izvan samih igračkih ugovora, odgovorio je 149 igrača.

Nevjerojatnih 85,9 posto ispitanika složilo se oko istog: traže se ulaganja u stvari koje olakšavaju surov ritam od 82 utakmice.

“Najbolje momčadi bolje se brinu za igrače. Važni su proračuni za hranu, privatni kuhari, maseri, kondicijski treneri i luksuzni uvjeti putovanja”, stoji u objašnjenjima.

Također je naglašena potreba za naprednom analitikom, igrači traže ljude u klubu koji ‘imaju brdo podataka i mogu to jasno iskomunicirati’. Samo jedan jedini igrač naveo je ulaganje u glavnog trenera kao najvažniju stavku.

Uz to, naglasak je stavljen na obitelji; klubovi koji pružaju vrhunske obiteljske sobe, hranu i televizore za supruge, koje inače ‘provode sate sjedeći na neudobnim tribinama’, visoko kotiraju među NBA zvijezdama. Taj dio očito je igračima puno važniji nego se dosad mislilo.

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