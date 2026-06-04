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Davor Javorović/PIXSELL Photo Video Agency / Energy Basket d.o.o.

Nakon Trogira i Zagreba, PRO 3×3 Tour u svojoj petoj sezoni treću godinu zaredom stiže u Donji Miholjac.

Riječ je o najvećoj hrvatskoj seriji turnira u 3×3 košarci koja se ove godine održava na deset lokacija diljem Hrvatske. Nakon Donjeg Miholjca slijede Vinkovci, Hvar, Bol, Nova Gradiška, Umag, Šibenik te završni turnir u Novalji na otoku Pagu.

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U Donjem Miholjcu turnir će se održati 5. i 6. lipnja na 3×3 igralištu postavljenom ispred nastavno-sportske dvorane OŠ August Harambašić.

U elitnoj muškoj seniorskoj kategoriji prijavljene su ekipe iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije i Mađarske, među kojima su i tri mađarske reprezentativne selekcije. U kategoriji do 19 godina također su prijavljene ekipe iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Program počinje u petak utakmicama po skupinama, dok su u subotu na rasporedu završne utakmice i susreti po eliminacijskom sustavu. Detaljan raspored dostupan je OVDJE, a mi donosimo osnovne informacije.

Raspored natjecanja

Petak, 5. lipnja – Elite Men (skupine)

19:00 – Crvena Zvezda (SRB) – 3×3 Osijek (CRO)

19:20 – Prnjavor MeridianBet (BIH) – EvoCars 3×3 (CRO)

19:40 – HUN 3 (HUN) – Akademija Osijek (CRO)

20:10 – Bazen3X3 (CRO) – 3×3 Osijek (CRO)

20:30 – HUN 2 (HUN) – EvoCars 3×3 (CRO)

20:50 – HUN 1 (HUN) – Akademija Osijek (CRO)

21:20 – Crvena Zvezda (SRB) – Bazen3X3 (CRO)

21:40 – Prnjavor MeridianBet (BIH) – HUN 2 (HUN)

22:00 – HUN 3 (HUN) – HUN 1 (HUN)

Subota, 6. lipnja – U19

10:00 – 3×3 Lukavac – Cerex Prnjavor

10:15 – 3×3 Vinkovci – Glembajevi

10:40 – KAOS – Cerex Prnjavor

10:55 – KK Zabok – Glembajevi

11:20 – 3×3 Lukavac – KAOS

11:35 – 3×3 Vinkovci – KK Zabok

Završnica Elite Men

19:00 – četvrtfinale

19:20 – četvrtfinale

20:00 – četvrtfinale

20:20 – četvrtfinale

21:50 – polufinale

22:15 – polufinale

23:10 – finale

U19 završnica

20:50 – polufinale

21:10 – polufinale

22:50 – finale

U sklopu događaja predviđeni su i popratni sadržaji za posjetitelje, uključujući nagradne igre, a u subotu Kids Day za najmlađe (17 sati) te nastup akrobatske skupine Dunking Devils (19:40 i 21:30).

PRO 3×3 Tour driven by Opel organizira Udruga PRO 3×3 uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te brojnih partnera i sponzora, među kojima su Opel, 24sata, Sport Klub, Basketball.hr, Hell Energy Drink, Aircash, Pixsell, Lenovo, Energy Basket, Tahograf, Antao, Aero ZG i Cool. Sve turnire izravno prenosi Sport Klub Hrvatska. Partner u Donjem Miholjcu je Grad Donji Miholjac.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.