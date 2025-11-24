Sjećate se skandala u NBA? Billups se izjasnio da nije kriv

Podijeli :

AP Photo/Jenny Kane via Guliver

Trener Portland Trail Blazersa Chauncey Billups izjasnio se u ponedjeljak na saveznom sudu u Brooklynu da nije kriv u opsežnom kaznenom slučaju u kojem je optužen za zavjeru s mafijom radi namještanja ilegalnih poker igara.

Peterostruki All-Star igrač koji je osvojio NBA prvenstvo s Detroit Pistonsima, pojavio se na saveznom sudu u New Yorku kako bi se suočio s optužbama za zavjeru o pranju novca i prijevari putem elektroničkih komunikacija. Svaka točka optužnice nosi potencijalnu kaznu do 20 godina zatvora.

Prema tužiteljima, Billups je sudjelovao u shemi manipuliranja poker igrama koje je podržavala mafija, a održavale su se na Manhattanu, u Las Vegasu, Miamiju i Hamptonsima.

Tužitelji tvrde kako su optuženi organizirali složenu shemu koristeći zvjezdanu moć profesionalnih sportaša kako bi namamili žrtve na kartaške igre, a zatim ih prevarili koristeći visokotehnološku opremu. Tijekom “operacije” koristili su sofisticiranu tehnologiju, uključujući izmijenjene strojeve za miješanje karata, skrivene kamere s čipovima, posebne poker stolove opremljene rendgenskim uređajima sposobnim za čitanje karata.

Tužitelji tvrde kako su žrtve pokerskih operacija prevarene za otprilike sedam milijuna dolara počevši barem od 2019. Billups je navodno služio kao “zaštitna maska” za privlačenje bogatih. U jednom slučaju, organizatori su razmjenjivali poruke u kojima se navodi da je žrtva “željna izgubiti novac od Billupsa jer je bila zaluđena zvijezdom”.

Billupsov odvjetnik, Chris Heywood, snažno je porekao optužbe. Heywood je prethodno Billupsa nazvao “čovjekom od integriteta” i rekao da vladine tvrdnje prkose logici.

Bivši NBA igrač i pomoćni trener Damon Jones također je optužen za navodnu poker shemu. Optužbe protiv Billupsa otkrivene su u listopadu, uz povezani slučaj u kojem se Jones i bek Miami Heata Terry Rozier terete za korištenje insajderskih informacija za namještanje oklada na NBA utakmice između 2022. i 2024. Jones i Rozier izjasnili su se da nisu krivi.

Tužitelji tvrde kako su organizatori plaćali dio svoje dobiti kriminalnim obiteljima Gambino, Genovese i Bonanno za dopuštenje održavanja poker događaja na njihovim teritorijima. Članovi mafije navodno su vršili napade, iznude i pljačke kako bi naplatili dugove i zaštitili operaciju. Ukupno je optužena 31 osoba.