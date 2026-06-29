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PRO 3x3 Tour/Basket Energy d.o.o.

Četvrtu godinu zaredom Hvar je bio domaćin PRO 3x3 Tour spektakla. Na Trgu svetog Stjepana, popularnoj Pjaci, tijekom dva dana mještani i brojni turisti imali su priliku uživati u vrhunskoj 3x3 košarci, atraktivnim akrobatskim zakucavanjima svjetski poznate slovenske skupine Dunking Devils te sudjelovati u brojnim zabavnim igrama s vrijednim nagradama.

Poseban dio programa bio je i Kids Day, tijekom kojeg su se na terenu družila i zajedno igrala djeca iz Hvara, Splita i Sjedinjenih Američkih Država, potvrđujući da sport spaja ljude bez obzira na dob i nacionalnost.

U natjecateljskom dijelu programa naslov pobjednika u kategoriji do 19 godina osvojila je ekipa Šuteri i Matej, sastavljena od juniora KK Split, koja je u finalu uvjerljivo svladala ekipu Grdosije rezultatom 21:8.

U seniorskoj Elite kategoriji pobjedu je odnijela ekipa Restoran Kaluma, koja je nakon velike borbe u finalu svladala jednog od glavnih favorita turnira, ekipu Radnik iz Križevaca, pobjednika zagrebačkog turnira, rezultatom 21:17. Neslužbeni MVP turnira Stefan Žigon nakon finala nije skrivao zadovoljstvo.

“Sjajan turnir i organizacija, vrhunski basket, pozitivne vibracije u cijelom Hvaru. Sigurno ćemo se vratiti”, rekao je Žigon.

Direktorica Turističke zajednice Grada Hvara Iva Belaj Šantić istaknula je kako se u Hvaru već raduju novom izdanju PRO 3×3 Toura.

“Jedva čekamo sljedeće ljeto i peti dolazak PRO 3×3 Toura u naš grad. Sve je bilo na visokoj razini – odlične ekipe, vrhunska organizacija i sjajna atmosfera. Ove godine turnir je održan krajem lipnja pa je velik broj stranih turista imao priliku doživjeti ovaj sportski spektakl”, izjavila je Belaj Šantić.

Po završetku svečane ceremonije proglašenja pobjednika upriličeno je zajedničko gledanje utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Gane, a pobjeda hrvatske reprezentacije i plasman u šesnaestinu finala zaokružili su nezaboravan sportski vikend u Hvaru.

Sljedeća postaja PRO 3×3 Toura driven by Opel bit će Bol na Braču, gdje će se turnir održati u petak i subotu 3. i 4. srpnja.

PRO 3×3 Tour driven by Opel organizira Udruga PRO 3×3 uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te brojnih partnera i sponzora među kojima su Opel, 24sata, Sport Klub, Basketball.hr, HELL Energy Drink, Aircash, Pixsell, Lenovo, Jadrolinija, Energy Basket, Tahograf, Antao, Aero ZG, Cool i Dana. Sve turnire uživo prenosi Sport Klub Hrvatska. Turnir u Hvaru održan je uz podršku Grada Hvara i Turističke zajednice Grada Hvara.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.