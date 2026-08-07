Erdogan ga protjerao pa se nazvao “Sloboda”, a sad želi igrati u ženskoj ligi: Jednaka prava za sve!

Bivši NBA centar Enes Kanter Freedom izazvao je pažnju objavom da se želi okušati u WNBA ligi, i to u trenutku kada se u javnosti ponovno vode rasprave o pravilima za sudjelovanje transrodnih sportašica u ženskom sportu.

“Službeno se prijavljujem za WNBA draft nakon što sam pažljivo razmotrio i proučio važeće smjernice o pravu nastupa”, objavio je Kanter. “Ako je za nastup dovoljno samo izjasniti se o vlastitom identitetu, onda ispunjavam apsolutno sve potrebne uvjete za natjecanje.”

Dodao je kako su on i njegov tim detaljno proučili kriterije za sudjelovanje u WNBA ligi, kao i propise koji se odnose na samoidentifikaciju i uključivost. “U skladu s postojećim smjernicama, službeno podnosim prijavu za WNBA draft koji će se održati u travnju 2027.”, stoji u objavi.

“Svjestan sam da će moja pojava na terenu izazvati polemike. Nisam ovdje da bih se rugao, ismijavao ili iskazivao nepoštovanje prema bilo kojoj zajednici ili osobnim odabirima. Jednostavno tražim da se postojeća pravila primjenjuju jednako na sve”, napisao je. Istaknuo je da ta pravila predstavljaju vrijednosti za koje se javno zalažu mnoge igračice i treneri u WNBA.

“Moj tim i ja pobrinut ćemo se da se te smjernice primjenjuju jednako, dosljedno i bez iznimke. Očekujem da će WNBA poštovati vlastita načela. Vidimo se u trening kampu”, poručio je Kanter.

After careful consideration and reviewing the current eligibility guidelines,

I’m officially declaring myself a @WNBA prospect. If simply declaring who you are is all that’s required, then I meet every single requirement necessary to compete in the WNBA. My team and I have… pic.twitter.com/msncUZUT1J — Enes Kanter FREEDOM (@EnesFreedom) August 7, 2026

Kanter Freedom proveo je 11 godina u NBA ligi, od 2011. do 2022., nastupajući za Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, New York Knickse, Portland Trail Blazerse i Boston Celticse. Nakon završetka igračke karijere postao je poznat i po političkom aktivizmu te otvorenim kritikama turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana. Zbog svojih stavova 2018. godine u Turskoj je optužen za povezanost s terorističkom organizacijom.

Njegova najava dolazi nakon što je pitanje sudjelovanja transrodnih osoba u ženskom sportu ponovno dospjelo u središte pozornosti. Raspravu je posljednjih dana dodatno potaknula Sophie Cunningham, košarkašica Indiana Fevera, koja je poručila da želi iskoristiti svoj utjecaj kako bi zaštitila mlade košarkašice od natjecanja protiv osoba koje smatra biološkim muškarcima.

Cunningham je zbog takvih stavova bila optužena za transfobiju, dok su se druge košarkašice javno zauzele za prava transrodnih sportašica. U WNBA ligi trenutačno nema javno poznatih transrodnih igračica, a kolektivni ugovor navodi da u natjecanju mogu sudjelovati žene.

Ipak, sam ugovor ne daje preciznu definiciju pojma “žena”, što je otvorilo prostor za različita tumačenja. Upravo na tu nedorečenost Kanter Freedom očito želi ukazati svojom objavom. Njegova najava ulaska u WNBA tako se čini više provokacijom i načinom ismijavanja postojećih pravila nego stvarnim pokušajem povratka profesionalnoj košarci.