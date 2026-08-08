Objavljeni rezultati obdukcije nakon iznenadne smrti NBA košarkaša

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AP Photo/Brandon Dill via Guliver Images

Smrt Brandona Clarkea u svibnju je potresla NBA zajednicu. Bivši košarkaš Memphis Grizzliesa preminuo je u 29. godini, a gotovo tri mjeseca nakon njegove smrti objavljeni su službeni rezultati obdukcije.

Prema izvješću ureda mrtvozornika okruga Los Angeles, Clarke je preminuo od posljedica djelovanja heroina i kokaina. Njegova smrt službeno je okarakterizirana kao slučajno predoziranje.

Kao dodatni čimbenik naveden je i kombinirani učinak više lijekova na recept, no njihovi nazivi zasad nisu objavljeni.

Clarkeova smrt dogodila se samo nekoliko tjedana nakon njegova uhićenja u Arkansasu. Tada se suočavao s optužbama za teško kazneno djelo povezano s trgovinom drogom i bijegom od policije. Prema tadašnjim informacijama, policija je u njegovu vozilu pronašla drogu.

Bivši NBA igrač pronađen je bez svijesti u svom domu u dolini San Fernando u Los Angelesu navečer 11. svibnja. Hitne službe pokušale su ga reanimirati, ali mu nije bilo spasa te je proglašen mrtvim na mjestu događaja.

Vijest o Clarkeovoj smrti posebno je pogodila Memphis. Upravo je u dresu Grizzliesa proveo cijelu svoju sedmogodišnju NBA karijeru, a klub se nakon tragedije oprostio od njega istaknuvši njegov doprinos momčadi i lokalnoj zajednici.

Objavom rezultata obdukcije sada su poznate i službene okolnosti smrti koja je prerano prekinula život bivšeg NBA košarkaša.