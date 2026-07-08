Rijetko viđena razmjena šest momčadi u NBA ligi: Pistonsi doveli moćan trojac

Američka profesionalna košarkaška NBA momčad Detroit Pistons, koja je prošle sezone imala najbolji omjer pobjeda i poraza u Istočnoj konferenciji, odlučila se na razmjenu igrača u kojoj je iz Milwaukee Bucksa dovela Taureana Princea i Garyja Harrisa.
U zamjenu za njih dvojicu, Pistonsi su u Buckse poslali Carisa LeVerta i dva izbora drugog kruga drafta.
U razmjenu su bila uključene još četiri momčadi pa su tako Pistonsi angažirali i Johna Collinsa, koji je prošle sezone igrao za Los Angeles Clipperse, Khris Middleton se vraža iz Dallas Mavericksa u Washington Wizardse, dok će Isaiah Stewart karijeru nastaviti u Memphis Grizzliesima, a Santi Aldama u Mavericksima.
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