PRO 3X3 turniri na Sport Klubu i ove godine: ‘Jedva čekamo da priča počne’

PIXSELL Photo & Video Agency / Pro 3X3

Uskoro kreće nova sezona turnira 3x3 košarke u sklopu PRO 3x3 Toura 2026 driven by Opel, i to u deset hrvatskih gradova. Sve o terminima i lokacijama otkrio je Hrvoje Jurković, voditelj Službe za TV, marketing i dodatne sadržaje.

Uoči početka pete sezone PRO 3×3 mnogi ljubitelji 3×3 košarke jedva čekaju objavu detaljnog rasporeda svih deset turnira. Upravo to bila je tema razgovora s Hrvojem Jurkovićem, koji posljednjih dana ima pune ruke posla.

Na pitanje kada će se znati točni termini i lokacije, budući da se spominju određene promjene, Jurković je rekao:

„Za razliku od svih dosadašnjih godina, ova 2026. zapravo se sastoji od istih gradova kao i prošla, 2025. godina. Dakle, mogu vam otkriti da su u pitanju iste lokacije, a to su Trogir, Zagreb, Vinkovci, Donji Miholjac, Nova Gradiška, Umag, Bol, Novalja, Hvar i Šibenik, ali datumi su malo izmijenjeni. Uskoro će biti službeno objavljeni svi termini na službenim FIBA stranicama te, naravno, na našim društvenim mrežama i na našoj web stranici. Dakle, poruka svima da prate naše objave.“

Ono što nam možete potvrditi jest podatak da je završnica sezone, odnosno finale, ponovno na otoku Pagu, točnije u Novalji?

„Prvo moram reći kako je svih deset lokacija koje smo odabrali pomno birano i riječ je o izuzetno atraktivnim lokacijama koje vizualno podižu cijelu ovu priču. Sama činjenica da je Novalja prošle godine dobitnik prestižne titule ‘Europskog grada sporta’ u kategoriji manjih gradova, te da su se pokazali kao izuzetan domaćin završnice prošle godine, dovoljno govori. Također, atraktivnost same lokacije koja se nalazi na Ruži vjetrova doprinijela je odluci Udruge PRO 3×3 da se finale i ove godine održi na toj lokaciji. Uostalom, kadrovi sa samog finala prošle godine bili su izuzetno vizualno atraktivni i izazvali su interes šire publike.“

Kroz devet turnira igrači i momčadi skupljaju bodove kako bi izborili nastup na završnici u Novalji. Kakav je zasad odaziv?

„Igrači, odnosno kapetani ekipa, na svakom od turnira plasmanom na prva tri mjesta osiguravaju nastup na završnici, odnosno finalu u Novalji. Odaziv ekipa svake je godine sve bolji i vjerujemo da će se i ove godine nastaviti taj pozitivan trend.“

Poznato je kako na vaše turnire redovito dolaze vrhunske 3×3 momčadi, a mogu se vidjeti i bivši reprezentativci iz košarke pet na pet, ali i aktualni 3×3 reprezentativci. Raste li kvaliteta ekipa koje dolaze?

„Zadovoljni smo kvalitetom ekipa u svim dosadašnjim godinama PRO 3×3 Toura. Turnir koji je prošle godine održan u Bolu na Braču bio je jedan od najjačih u zadnjih desetak godina po kvaliteti ekipa, kao i njihovom plasmanu na FIBA rang-listama.

Nadamo se da će kvaliteta rasti i ove godine, kao što raste svih ovih godina, a uz to se svi zajedno nadamo i sve većem broju zastupljenosti muških ekipa. Isto tako se nadamo da će ove godine i ženski dio Toura biti popunjen na više lokacija nego prošlih godina. Iskreno, cure nam zasad malo kaskaju, ali imamo neke najave da će se okupiti neke ženske ekipe koje će participirati na više lokacija na samom Touru.

Također, izuzetno smo zadovoljni odazivom muških U19 ekipa na svim lokacijama te se nadamo da će neke od tih ekipa već ove godine zauzeti mjesto u seniorskoj kategoriji.“

Teško je odlučiti koja je lokacija najljepša ili najatraktivnija. Koja je vama najdraža?

„Nama je svaka lokacija atraktivna i zanimljiva na svoj način i baš iz tog razloga zastupljena je cijela Hrvatska. Od istoka, središnje Hrvatske, preko zapada pa do juga, tako da mi je dosta teško izdvojiti jednu.“

Prošle godine ste u Bolu na Braču teren smjestili na svjetski poznatu plažu Zlatni rat. No snažan vjetar vam je zadao mnogo problema?

„Sama postavka cijele lokacije na plaži, gdje smo radili podlogu prvi dan te postavljali teren drugi dan, bila je vrlo zahtjevna. Na Bolu smo zapravo sami otkrivali svoje granice i pokušavali napraviti nešto što dosad nikad nije bilo napravljeno na ovim prostorima. Organizirali smo turnir na plaži Zlatni rat, jednoj od najpoznatijih i najljepših plaža u Europi, koja je poznata i u svijetu. Fotografije su obišle svijet, ali nažalost dogodila nam se ta vremenska nepogoda s jakim vjetrom jer je zapuhala snažna bura i to taman kad nam nije trebalo, u završnici prvog i drugog dana. Iako su vremenski uvjeti bili na rubu regularnosti, uspješno smo završili taj turnir. Eto, ove godine smo opet tamo, a hoće li teren biti na istoj lokaciji još nismo sigurni jer bismo se voljeli malo pomaknuti kako nas vjetar opet ne bi poremetio.“

Koliko je ljudi ukupno uključeno u ovaj projekt PRO 3×3 Toura?

„Udruga PRO 3×3, koja se bavi organizacijom PRO 3×3 Toura 2026 driven by Opel, broji oko četrdesetak članova, od sudaca, pomoćnih sudaca, tzv. court marshala, ljudi koji su zaduženi za postavljanje terena na samoj lokaciji, do ljudi koji su uključeni kroz neke druge aktivnosti poput PR-a, snimanja intervjua, uzimanja izjava i općenito komunikacije s medijima.“

Gdje ljubitelji 3×3 košarke mogu pratiti prijenose utakmica uživo ako nisu u mogućnosti doći na lokacije?

„I ove godine PRO 3×3 Tour bit će u izravnim prijenosima na kanalima Sport Kluba uz hrvatske komentatore, a uz to je dostupan i live stream na YouTubeu te na društvenim mrežama. Nama je izuzetno drago da je medijski partner i ove godine Sport Klub. Uz to dogovaramo suradnju s portalima u Hrvatskoj jer fotografije koje smo osigurali zahvaljujući agenciji Pixsell izuzetno su atraktivne. Tu je i košarkaški portal Basketball.hr s kojim smo dogovorili suradnju kako bismo imali veću vidljivost među pravom košarkaškom publikom.“

Od ulične košarke do olimpijskog sporta – to je ukratko priča 3×3 košarke. Što je vama iz Udruge bilo najteže i najzahtjevnije?

„U trenucima kad se 3×3 košarka počela razvijati te je ubrzo doživjela ekspanziju, ne samo da je postala olimpijski sport nego je doslovno postala, u jednom trenutku, najmnogobrojniji novi sport. Korigirana su i pravila u odnosu na nekadašnji ‘ulični hakl’ ili ‘streetbasket’, a sve su prepoznali i svjetski poznati sportski brendovi koji su već na počecima shvatili da je košarka 3×3 zapravo odličan urbani sport. Shvatili su da se na malim i atraktivnim lokacijama mogu napraviti čuda s promocijom svog brenda.

Što se nas iz Udruge tiče, moram reći kako je svaka godina nosila neke svoje izazove. No, ja bih rekao da sam najviše ponosan zapravo na tu prvu godinu jer smo bez organizacijske podloge i bez prethodnog iskustva doslovno odlazili u razne hrvatske gradove i predstavljali svoju priču o 3×3 košarci. Imali smo veliku želju i plan te smo pregovaračkim iskustvom s gradovima i turističkim zajednicama uspjeli dogovoriti turnire u deset gradova s velikom završnicom u pulskoj areni. To je nešto na što smo izuzetno ponosni, a tu mislim na sve ljude uključene u PRO 3×3 priču.

Također, velika je stvar što imamo podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te Hrvatske turističke zajednice, bez čije podrške danas ne bi bilo Toura. Nakon te prve godine, kad smo dobili vrhunske foto i video materijale zahvaljujući agenciji Pixsell, bilo je puno lakše pronaći nove gradove i lokacije. Danas smo došli do toga da imamo deset lokacija, a neki gradovi nas sami zovu i žele da dođemo. Najbolji primjer je Hvar, koji nas je kontaktirao nakon prve godine. Dakle, ta prva godina bila je ključ cijele priče i zato smo na nju svi posebno ponosni.“

Deset gradova ostaje isto kao i prošle godine. Znači li to da nema novih gradova?

„Lista gradova je poznata, ali mogu reći kako smo zaista jako ponosni što se svake godine javljaju novi gradovi koji žele biti dio PRO 3×3 priče. Uz to se javljaju i novi sponzori, što dodatno daje na težini cijelom projektu. Opel će i treću godinu zaredom biti naš glavni sponzor, a uz njega će i velik broj drugih partnera biti uključen. Bez njih ova priča ne bi bila moguća.

Kad govorim o gradovima koji nisu na listi, a pokazali su interes, prije svega mislim na Dubrovnik i Viroviticu. Naravno da bismo se rado vratili u Dubrovnik gdje smo bili prve godine, ali isto tako osjećamo obvezu prema onima koji su nam poklonili povjerenje. Budući da je format turnira vikend, nemamo raspoloživih termina za udovoljiti interesu novih gradova i tu razmišljamo kako proširiti projekt te smo i dalje otvoreni za komunikaciju s novim zainteresiranim gradovima i svakako ćemo pokušati osmisliti način da im udovoljimo jer naša je misija popularizacija i širenje 3×3 košarke.“

Hoće li se broj gradova u budućnosti povećavati ili smanjivati i koji su planovi Udruge?

„Sam koncept će se vrlo vjerojatno mijenjati, ali na način da ćemo vjerojatno smanjiti broj gradova na osam ili šest kako bismo postigli određenu razinu ekskluzivnosti. To bi se moglo dogoditi već iduće godine. Plan je i dodatno proširiti suradnju s gradovima kroz promotivne turnire koji nisu dio PRO 3×3 Toura, ali mogu biti vrlo atraktivni. No, to su zasad ideje. Trenutačno smo potpuno fokusirani na novu sezonu i jedva čekamo da priča počne!“