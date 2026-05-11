Gdje će Giannis nastaviti karijeru? Bucksi su spremni saslušati ponude za najveću zvijezdu

Dvostruki MVP NBA lige i prvak s Bucksima iz 2021. godinama je isticao koliko mu Milwaukee znači i kako klub smatra svojom drugom kućom. Ipak, situacija se posljednjih sezona postupno mijenjala. Uprava nije uspjela dovesti dovoljno kvalitetnu pomoć u borbi za naslov, a klub je u tri godine promijenio čak četiri trenera.

Sve je kulminiralo ove sezone. Antetokounmpo je imao problema s koljenom, a iako je smatrao da je spreman za povratak, klub mu nije dopustio nastupe. To je čak dovelo i do istrage NBA lige zbog sumnji da Milwaukee namjerno gubi utakmice kako bi osigurao bolju poziciju na draftu.

Grčki superstar bio je nezadovoljan i zbog manjeg broja odigranih utakmica prošle sezone, što ga je navodno koštalo i ugovora s Nikeom.

Prema pisanju ESPN-a, Bucksi su sada spremni saslušati ponude za svoju najveću zvijezdu, a zauzvrat bi tražili mlade igrače i pickove na draftu. Suvlasnik kluba Jimmy Haslam nedavno je izjavio da će se u sljedećih nekoliko tjedana odlučiti hoće li Giannis ostati ili nastaviti karijeru u drugoj sredini.

Kao moguće nove destinacije najčešće se spominju New York Knicksi, Boston Celticsi i Miami Heat, dok se ranije govorilo i o mogućem partnerstvu sa Stephenom Curryjem u Golden State Warriorsima.