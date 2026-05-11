Evo kad kreće doigravanje za košarkaškog prvaka i prvakinje Hrvatske

Hrvatski košarkaški savez objavio je kako će doigravanje za prvaka Hrvatske u muškoj konkurenciji započeti u srijedu kada će na programu biti sve prve utakmice četvrtfinala, dok će finale prvenstva Hrvatske za košarkašice između Broda na Savi i Šibenika započeti u utorak.

Prvi će u srijedu na parket igrači Samobora i Dubrovnik , njihov dvoboj u SD Samobor na programu je od 18.30 sati. Cibona i Dubrava započet će svoj susret u KC “Dražen Petrović” u 19 sati, ogled Splita i Zaboka na Gripama počinje u 19.30 sati, a Zadra i Kvarnera u dvorani “Krešimir Ćosić” u 20 sati.

Druge utakmice igrat će se tijekom vikenda u Dubrovniku, Dubravi, Zaboku i Rijeci, a plasman u polufinale izborit će sastavi koji prvi ostvare dvije pobjede.

Brod na Savi i Šibenik će svoj okršaj za naslov prvakinja započeti u utorak u Slavonskom Brodu od 18 sati. Druga utakmica igrat će se u Šibeniku u petak od 19.30, a određen je i termin treće u Slavonskom Brodu, u utorak 19. svibnja. Prvakinjama će postati ona ekipa koja prva ostvari tri pobjede.