Poznati liječnik: Dončić je već trebao biti na terenu, liječe ga kao bebu

AP Photo/Nate Billings via Guliver

Luka Dončić neće moći pomoći Lakersima niti u četvrtoj utakmici serije protiv Oklahome u okviru polufinala Zapadne konferencije NBA lige.

Stanje jednog od najboljih igrača današnjice izaziva brojne polemike u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta. Poznati sportski liječnik Jesse Morse smatra kako je medicinski tim iz Los Angelesa napravio velike pogreške u sanaciji ozljede slovenskog reprezentativca.

“Luka je već odavno trebao biti na terenu. Mislim da su te terapije jako slabe, kao da liječe bebu. Na ljestvici od 1 do 10, oni su došli do ocjene 3. To je malo, premalo“, istaknuo je Morse.

Lakersi su bez pomoći svog najboljeg igrača prošli (u prethodnu rundu), ali su u drugom krugu nadomak eliminacije jer aktualni prvak Oklahoma vodi 3:0 i nalazi se na pobjedu od prolaska u sljedeću fazu natjecanja.

