Pratite na SK: Kreće play-off Eurolige!

Prvih šest momčadi izravno je osiguralo plasman u četvrtfinale na kraju regularnog dijela sezone, dok su kroz play-in to uspjeli izboriti i sedmoplasirani Panathinaikos te osmoplasirani Monaco.

Serije se igraju na tri pobjede, a pobjednici će osigurati plasman na Final Four, koji će se održati u OAKA Areni — domu košarkaša Panathinaikosa — od 22. do 24. svibnja.

Startamo u Istanbulu gdje će Fenerbahče igrati protiv Žalgirisa (19:45, SK4), dok će Olympiakos od 20 sati ugostiti Monaco (SK3) u Pireju.

Lijepa poslastica čeka nas i u Roig Areni gdje će se od 20:45 sati (SK1) sastati Valencia i Panathinaikos.