Povijesna pobjeda za košarkaše Alkara: Prvi su put slavili u Europi

Foto: ENB league

Košarkaši Alkara iz Sinja sinoć su pred domaćom publikom uvjerljivo slavili protiv austrijskog Kapfenberg Bullsa 81:65 u četvrtom kolu ENBL-a i tako stigli do svoje prve pobjede u europskim natjecanjima.

Ovaj je trenutak još veći uspjeh za njih jer je klub prvi put zaigrao u europskim natjecanjima. Nakon tri poraza, u četvrtom su kolu pronašli recept.

SInjani su prvu četvrtinu završili s prednošću 21:17, a onda u drugoj potpuno razbili austrijsku obranu s učinkom 27:12. Nakon što su na poluvrijeme otišli s 48:29, u nastavku su mirno priveli utakmicu kraju.

Do pobjede su ih vodili Deantoni Gordon sa 17 poena i sedam skokova, a dvoznamenkasti su još bili Mirko Jukić s 13 poena te Borna Jurela i Mladen Tomašević s po 10 poena. Quinton Green ubacio je 19 poena za Kapfenberg, a Andrew Jones 14 poena uz 14 skokova.