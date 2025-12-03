Igrač Knicksa postaje najgori šuter slobodnih bacanja u NBA povijesti? Njegovi postotci djeluju nerealno

Podijeli :

AP Photo/Frank Franklin II via Guliver

Prilično dobro igraju New York Knicksi u aktualnoj NBA sezoni, ali muči ih jedan problem.

Mitchell Robinson, njihov pričuvni centar, ima velike poteškoće s linije slobodnih bacanja.

U prvih 13 utakmica sezone izveo je 17 slobodnih bacanja i pogodio samo tri – mizernih 17,6 posto.

Ono što je za Robinsona posebno obeshrabrujuće jest činjenica da mu se postotak slobodnih bacanja pogoršava iz sezone u sezonu otkad je stigao u NBA. Kao rookie (2018./19.) ubacivao je 60% slobodnih bacanja, a potom je iz godine u godinu padao sve do sadašnjeg katastrofalnog učinka.

Robinson ima 27 godina, visok je 213 centimetara i Knicksi su jedini klub za koji je igrao otkako je 2018. izabran kao 36. pick.

Prošle sezone prosječno je bilježio 5,6 poena i 8,5 skokova u momčadi s Manhattana, ali je veći dio sezone propustio zbog ozljede. Trenutno ostvaruje slične brojke, no postotak slobodnih bacanja mu je u “slobodnom padu”.

Najgora šuterska sezona s linije slobodnih bacanja u povijesti NBA lige pripada Benu Wallaceu, jednom od najboljih braniča svog vremena. U sezoni 2000./01. “Big Ben” pogodio je samo 33% slobodnih bacanja. U ovoj neslavnoj kategoriji približio mu se i Andre Drummond, koji je u sezoni 2015./16., također u dresu Pistonsa, pogodio 35,5% slobodnih bacanja.

