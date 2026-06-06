Odustaje se od Miškovićeve ideje: Grad Rijeka i država izgradit će Kantridu po uzoru na Maksimir

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HNK Rijeka

Veliki projekt povratka na kultnu Kantridu doživjet će potpuni zaokret.

Čini se da se odustaje od prvotne, “spektakularne” ideje predsjednika Rijeke Damira Miškovića, barem kada je riječ o njezinu dosadašnjem obliku. Nova strategija eliminira izgradnju triju spornih nebodera koji su godinama izazivali oštre rasprave u javnosti.

O budućnosti stadiona na Kvarneru progovorio je zamjenik riječke gradonačelnice Vedran Vivoda, istaknuvši kako mu je ova tema iznimno važna i privatno, kao građaninu i navijaču kluba.

“Odlučili smo ići u smjeru da stadion gradi Grad Rijeka bez spornih nebodera. Imamo potporu Vlade i resornog ministarstva, razgovarali smo o modelu sufinanciranja pola-pola, što je razumno i održivo. Istovremeno je i Primorsko-goranska županija izrazila spremnost za uključivanje u projekt stadiona. U proteklom razdoblju vodili smo niz razgovora s predstavnicima Vlade, ministarstava, i za ovaj projekt postoji razumijevanje i potpora”, rekao je Vivoda.

Na konferenciji za medije povodom godišnjice preuzimanja vlasti otvoreno je pitanje znači li ovo i definitivni kraj suradnje s Miškovićem oko Kantride. Vivoda je najavio potpuno novi smjer:

“Županija je dostavila pismo namjere da će sudjelovati u troškovima. Ići ćemo u novi projekt, raspisat će se urbanistički natječaj. Bit će natječaj za novi stadion”, dodao je Vivoda.

Službeni stav iznijela je i riječka gradonačelnica Iva Rinčić.

“Trenutno je cilj da država i Grad Rijeka zajedno izgrade stadion. To će biti model sličan onom maksimirskom. Nadamo se da će se pregovori s državom uspješno okončati i ako to bude slučaj, ići ćemo tim modelom”, rekla je Rinčić.

Gradonačelnica je potvrdila da je Damir Mišković obaviješten o ovakvom razvoju situacije.

“Nama je kao vlasniku stadiona u interesu da Grad Rijeka sudjeluje u projektu uz potporu države. Država je iskazala interes za to. Što se tiče komercijalnog dijela, raspisat će se urbanistički natječaj za to područje”, poručila je Rinčić.

Ovim potezom gradskih vlasti priča o novoj Kantridi vraća se na sam početak. Privatno-komercijalni model zamijenit će javni projekt koji će zajednički voditi Grad Rijeka, država i Primorsko-goranska županija.