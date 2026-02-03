Dario Šarić nakon samo dva dana trejdan iz Chicago Bullsa!

Šarić je prvotno prije dva dana postao član Chicago Bullsa kao dio razmjene sa Sacramentom u kojoj su Kingsi poslali De’Andrea Huntera iz Clevelanda u Sacramento, a u Cavalierse su otišli Dennis Schröder i Keon Ellis.

Sacramento je Šarića poslao u Chicago kako bi izjednačio financijske detalje razmjene, a Bullsi su pritom dobili i dva buduća izbora druge runde drafta. Kako bi oslobodili mjesto za Šarića, Bullsi su također otpustili Jevona Cartera.

Memphis u velikom tradeu poslao najveću zvijezdu u Utah

No, samo dva dana kasnije, Šarić je ponovno zamijenjen. Prema informacijama ESPN-a, u sklopu višestruke razmjene između Chicaga, Minnesote i Detroita, Šarić odlazi u Detroit Pistonse.

Just in: Chicago, Minnesota and Detroit have agreed to a multi-team deal that sends Jaden Ivey and Mike Conley Jr. to the Bulls and Kevin Huerter and Dario Saric to the Pistons, sources tell ESPN. Detroit also receives a 2026 first-round protected swap from Minnesota. pic.twitter.com/pgxqr1WT90 — Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2026

Istovremeno, Bullsi dobivaju iz Pistonsa Jadena Iveyja i iz Minnesote Mikea Conleyja Jr., dok Bullsi šalju Kevina Huertera i Šarića u Pistonse. Detroit također dobiva izbor prve runde 2026. godine zaštićen zamjenom od Minnesote.

Podsjetimo, Šarić je ove sezone u dresu Sacramenta odigrao samo pet utakmica, ukupno 41 minutu.

Pistonsi će mu tako biti deveti NBA klub u karijeri, nakon što nije zaigrao za Bullse, dok je prije nastupao za Philadelphia 76erse, Minnesota Timberwolvese, Phoenix Sunse, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriorse, Denver Nuggetse i Sacramento Kingse.