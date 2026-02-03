Memphis u velikom tradeu poslao najveću zvijezdu u Utah

Jackson Jr., 26-godišnji dvostruki All-Star i bivši NBA DPOY (2022./23.), cijelu karijeru proveo je u Grizzliesima, a na ugovoru mu preostaju još tri godine vrijedne 205 milijuna dolara, s opcijom za sezonu 2029./30. Uz njega u Utah su otišli John Konchar, Jock Landale i Vince Williams Jr., čime Jazz značajno jača momčad.

Memphis je zauzvrat dobio Wadera Claytona Jr., Taylora Hendricksa, Georgesa Nianga i povratnika Kylea Andersona, ali najvrijedniji dio paketa su tri buduća izbora prve runde drafta.

BREAKING: The Memphis Grizzlies are trading star forward Jaren Jackson Jr., John Konchar, Jock Landale and Vince Williams Jr. to the Utah Jazz for Walter Clayton Jr., Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang and three future first-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/ax6oQpZx0S — Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2026

Grizzliesi tako sada imaju ukupno 13 izbora prve runde u sljedećih sedam godina, što im daje veliki kapital za buduće izgradnje momčadi.