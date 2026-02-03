Memphis u velikom tradeu poslao najveću zvijezdu u Utah

Memphis Grizzlies napravili su veliku razmjenu u kojoj su svoju zvijezdu, krilnog centra Jarena Jacksona Jr., poslali u Utah Jazz. U "dealu", koji je prvi objavio ugledni novinar Shams Charania, razmijenjeni su i drugi igrači te budući izbori na draftu.
Jackson Jr., 26-godišnji dvostruki All-Star i bivši NBA DPOY (2022./23.), cijelu karijeru proveo je u Grizzliesima, a na ugovoru mu preostaju još tri godine vrijedne 205 milijuna dolara, s opcijom za sezonu 2029./30. Uz njega u Utah su otišli John Konchar, Jock Landale i Vince Williams Jr., čime Jazz značajno jača momčad.
Memphis je zauzvrat dobio Wadera Claytona Jr., Taylora Hendricksa, Georgesa Nianga i povratnika Kylea Andersona, ali najvrijedniji dio paketa su tri buduća izbora prve runde drafta.
Grizzliesi tako sada imaju ukupno 13 izbora prve runde u sljedećih sedam godina, što im daje veliki kapital za buduće izgradnje momčadi.
